Čeprav je Francoz Adrien Theaux na zadnjem superveleslalomu sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju smučal pod 50 sekundami, ni osvojil točk svetovnega pokala. Tako kratka je bila namreč zadnja preizkušnja sezone v hitrih disciplinah, ki so jo organizatorji zaradi vetra prestavili celo niže od rezervnega starta. Drugo zmago v dveh dneh je dosegel Avstrijec Vincent Kriechmayr, razlike med najboljšimi pa so bile zelo majhne. Italijan Dominik Paris je denimo za zmagovalcem zaostal šest desetink sekunde in bil 19. Ker so bili Slovenci v tej sezoni preslabi, da bi si kdo od njih zagotovil nastop na finalu v Areju, so sklenili sezono hitrih disciplin brez nastopa.

Kot tudi slovenske alpske smučarke. Nobene med njimi ni bilo na startu zadnjega superveleslaloma, sicer prav tako kratkega, a za razliko od sredinega smuka vsaj daljšega kot minuto. Slovenk po poškodbi Ilke Štuhec v tej sezoni celo praviloma sploh ni bilo na superveleslalomskih tekmah svetovnega pokala. Odlično pripravljenost na koncu sezone je potrdila Italijanka Sofia Goggia, ki je prepričljivo ugnala tekmice, med katerimi sta se ji najbolj približali Nemka Viktoria Rebensburg in Američanka Lindsey Vonn. Najboljša trojica je imela višje startne številke, ki so imele prednost, saj so imele boljšo vidljivost. Superveleslalomski kristalni globus je ubranila Tina Weirather iz Liechtensteina, ki bi jo na finalu lahko teoretično prehitela Lara Gut, a je Švicarka padla in odstopila. »Lovorika mi pomeni več kot olimpijska kolajna,« je v slogu številnih alpskih smučarjev povedala Tina Weirather, ki je v svoji paradni disciplini prejšnji mesec osvojila tudi bronasto olimpijsko kolajno.

Pri moških je bil superveleslalomski zmagovalec znan že pred finalom. To je Kjetil Jansrud, ki je Norveški zagotovil sedmi zaporedni mali kristalni globus v tej disciplini. »Res smo jih osvojili veliko v nizu, a noben od njih ni samoumeven. Trdo garamo za uspehe. Če bomo osvojili še katerega, ne morem obljubiti, lahko pa zagotovim, da se bomo še trudili,« sporoča Kjetil Jansrud in dodaja, »tudi če bi poznal recept, zakaj smo tako uspešni, vam ga ne bi razkril. Takšne stvari se pa res ne deli z javnostjo.« Drugo mesto je danes osvojil Italijan Christof Innerhofer, tretje mesto pa sta si z zaostankom osmih stotink razdelila Norvežan Aksel Lund Svindal in Nemec Thomas Dressen.

Jutri bo v Areju ob 16. uri ekipna preizkušnja, ki ima v Svetovni smučarski organizaciji v finalu zabetonirano mesto, medtem ko je njena veljava manj cenjena. Za slovensko reprezentanco so prijavljeni naslednji tekmovalci: Žan Kranjec, Martin Čater, Boštjan Kline, Ana Bucik, Meta Hrovat in Maruša Ferk.