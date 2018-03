»Za nas je stališče britanske strani absolutno neodgovorno,« je danes dejal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov. Napovedal je, da bodo povračilni ukrepi sledili kmalu in da se bo predsednik Vladimir Putin odločil za možnost, ki bo najbolj ustrezala ruskim interesom.

Tudi zunanji minister Lavrov je napovedal, da bo do izgona britanskih diplomatov prišlo kmalu, obtožbe britanske premierke Therese May na račun Rusije pa je označil za »nore«.

Lavrov je še dejal, da je britanska vlada tako pristopila k temu primeru zaradi težav, ki jih ima z brexitom.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem izrazil podporo Veliki Britaniji. »Velika Britanija od začetka tedna podrobno seznanja Francijo z dokazi, ki so jih zbrali britanski preiskovalci in kažejo na rusko odgovornost za napad,« so sporočili iz Macronovega urada. Napovedal je, da bo Francija v prihodnjih dneh uvedla ukrepe proti Rusiji.

Veleposlanica ZDA pri ZN ostro nad Rusijo zaradi napada z živčnim strupom v Veliki Britaniji Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley je v sredo na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi napada z živčnim strupom v Veliki Britaniji opozorila, da bi lahko do podobnih napadov s kemičnim orožjem prišlo tudi v New Yorku, če mednarodna skupnost ne bo ustrezno ukrepala. »Članice VS ZN nenehno ponavljajo, da so proti uporabi kemičnega orožja v vseh primerih. Ena od članic je sedaj obtožena uporabe kemičnega orožja na suverenih tleh druge članice. Če od Rusije ne bomo zahtevali odgovornosti, potem kredibilnost tega sveta ne bo preživela,« je opozorila veleposlanica ZDA.