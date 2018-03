Kot določa zakon o varnosti cestnega prometa, morajo biti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu opremljena s predpisano zimsko opremo med 15. novembrom in 15. marcem oziroma tudi izven omenjenega obdobja, če pride do zimskih razmer. Te nastopijo, ko se sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče poledenelo.

Strokovnjaki sicer priporočajo, da zimska oprema na avtomobilu ostane še nekaj dni po 15. marcu, saj nas lahko zima v tem obdobju še vedno preseneti. In prav to so napovedali vremenoslovci. Ob koncu tedna se bo namreč ohladilo, za soboto pa so vremenoslovci napovedali obilno snežno pošiljko. V prihodnjem tednu bo suho, vendar hladno in zimsko vreme.

Tudi na policiji so opozorili, da so ceste ob nizkih temperaturah ponoči in zjutraj ponekod še lahko poledenele. Ponekod so preko noči lahko zaledenele tudi steklene površine na vozilih, za kar naj lastniki poskrbijo, še preden se odpravijo na cesto. Stekla morajo biti čista, vidljivost iz vozila v vseh smereh pa mora biti normalna, so poudarili policisti.