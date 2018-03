Kresalova je na zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v največjih slovenskih bankah, potrdila, da je v času mandata ministrice prejela obvestilo Sove o sumu pranja denarja v primeru, danes znanem kot primer Farrokh, v okviru katerega naj bi prek NLB oprali za približno milijardo dolarjev denarja, namenjenega za financiranje terorizma.

»Prejela sem informacijo Sove, da obstajajo utemeljeni sumi, da so bila storjena kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Jasno mi je bilo, da je takšno obvestilo dobil tudi generalni direktor policije in da ga je moral dobiti tudi pristojni tožilec,« je dejala.

Po njenih besedah je »narava takšnih obvestil«, da so za ministra informativne narave, za policijo in tožilstvo pa imajo tudi operativne posledice. »Več informacij o tem nimam, ker me policija ni obveščala o tem, ali teče preiskava. Ni pa naloga ministra, da na podlagi obvestila Sove sam opravi neke naloge,« je pojasnila predsedniku preiskovalne komisije Janiju Möderndorferju.

Kresalova: Nisem želela biti prvi policist v državi

Sama sicer ne more soditi, zakaj se organi pregona niso odzvali na to informacijo, niti ne more soditi, ali so se odzvali pravilno. Ker je vloga šefa policije in ministra po njenih besedah popolnoma drugačna. Minister lahko do njega terja poročila, vendar gre le za sistemsko vprašanje policije in zagotavljanje njene učinkovitosti, minister pa naj ne bi posegal v operativna vprašanja,

»Verjamem, da je imel kakšen minister pred ali za mano želje biti prvi policist v državi, sama pa tega nisem imela,« je dejala in poudarila pomen neodvisnosti organov pregona. Prav tako ni hotela ugibati, zakaj Sova tega obvestila ni poslala tožilstvu.

Ugibala pa je, da bi morda bila, če bi njen mandat trajal dlje in bi se izkazalo, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, o tem tudi obveščena, ne more pa vedeti zagotovo.