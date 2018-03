Za podaljšek v Sacramentu je ob zvoku sirene znova poskrbel De'Aaron Fox. Nato je na parket stopil Zach Randolph in vzel stvari v svoje roke in z nekaj potezami poskrbel za zmago domačih. Sacramento je sicer v zadnji četrtini zapravil visoko prednost 16 točk, a so se varovanci trenerja Davea Joergerja le uspeli rešiti.

Fox je ob koncu rednega dela s polaganjem poskrbel za drugo možnost Sacramenta, Randolph pa je prispeval prve tri točke v dodatnem delu in tekmo končal z 22 točkami. Sacramento je Miami premagal prvič po sezoni 2001/02.

»Smo samo igrali naprej. Zadel sem nekaj težkih metov, bil uspešen v obrambi. Samo igraj naprej. Zaupam v svoje fante. Ne samo, da so garači, na igrišču počnejo vse, kar je treba početi. To delajo in nanje sem zelo ponosen,« je po tekmi dejal Randolph.

Dobre igre posameznikov pri Sacramentu pa so zasenčile vrhunski večer slovenskega reprezentanta Gorana Dragića. Ta je v zadnji četrtini zadel kar enajst zaporednih točk in tako vročici znova podelil krila. Tako razpoložen je s 33 točkami izenačil rekord v točkovnem izkupičku sezone. V podaljšku je sicer zgrešil odločilni met, ki bi 20 sekund pred koncem poskrbel za še en podaljšek.

Miami je v zadnji četrtini zadel tudi šest trojk in izenačil rekord sezone s skupaj 18 zadetimi trojkami na tekmi. Dwyane Wade je izpustil že drugo tekmo zapored zaradi poškodbe, Hassan Whiteside pa zaradi poškodbe že tretjo tekmo. Miami je izgubil devet zaporednih tekem v gosteh, nazadnje je bil uspešen 29. januarja, ko je zmagal v Dallasu. V noči na soboto čaka ekipo iz Miamija gostovanje pri Los Angeles Lakers.

Na sporedu so bile še tri tekme, branilci naslova Golden State Warriors so s 117:106 premagali Los Angeles Lakers, Orlando Magic so s 126:117 ugnali Milwaukee Bucks, Boston Celtics pa so kljub dvema podaljškoma na koncu vendarle izgubili proti Washington Wizards s 124:125.