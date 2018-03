Mohamed Salah je verjetno ta hip največji egiptovski nogometni zvezdnik. Morebiti je bil prav zato na udaru egiptovskih medijev. V časopisu Al Ahram je novinar zapisal, da si mora nogometaš obriti brado, saj je kot »kakšen terorist in ekstremist«. In ob tem dodal, da sicer v Egiptu, kjer je večinsko prebivalstvo muslimansko, nimajo težav z njegovo brado, a kaj si bodo o njej mislili zahodnjaki? Salah trenutno igra za Liverpool in je ta hip najboljši strelec lige premier.

Obsodba nogometaševe brade je na spletu naletela na širok odmev. Večina komentatorjev meni, da je brada osebni izbor nogometaša in da ga ni novinarja, ki bi mu lahko ukazal, naj se obrije. Sploh če bi bilo britje povezano z religijo.

Res pa je, da ni prvič, da so brade muslimanskih nogometašev razburkale javnost. Pred štirimi leti je predsednik turškega kluba Gençlerbirligi iz Ankare svojim nogometašem zagrozil s kaznijo 10.000 evrov, če bi si drznili pustiti rasti brado, tistim, ki so jo že imeli, pa ukazal, naj se obrijejo, saj da so videti »kot učenci v verski šoli«. S kaznijo je zagrozil tudi vsem gostujočim igralcem in trenerjem, ki bi si drznili na klubsko zelenico stopiti z brado. Še več – celo turško nogometno zvezo je poskušal prepričati, naj nogometašem prepove brade. Neuspešno seveda, tako da ima zdaj eden največjih turških nogometnih zvezdnikov Arda Turan, ki ga je Barcelona posodila klubu Istanbul Başakşehir, brado. A ker je vdan podpornik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, se v njegov brado nihče več ne vtika.

Zaplet z brado se je zgodil tudi leta 1998, ko argentinski selektor Daniel Passarella v reprezentanco za svetovno prvenstvo ni hotel poklicati igralca Reala Madrida Fernanda Redonda, ker si ni hotel pristriči brade.