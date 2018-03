Birokratski nesmisel: Frizerka bo morala poročati državi, ker je »fen« kupila v tujini

Obrtniki so zgroženi. Zaradi povsem neživljenjske zakonodaje bodo po novem tudi najmanjši podjetniki prisiljeni ure in ure zapravljati za tehtanje in zapisovanje teže vsakega plastičnega ovitka ali škatle, v katerih bodo določeni izdelki, so opozorili v OZS.