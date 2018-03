V bližini domovanja slovite glasbene družine Avsenik v Begunjah na Gorenjskem stoji še ena znamenita stavba, tako imenovana Ratzingerjeva vila, ki je znana predvsem po svojih arhitekturnih znamenitostih. Njena lastnica je občina Radovljica, ki pa se je odločila, da bo vilo prodala. »Predvsem zato, ker potrebuje temeljito, zahtevno in drago obnovo, stavba je namreč registrirana kot kulturna dediščina,« pojasnjujejo v kabinetu radovljiškega župana Cirila Globočnika.

Današnja dražba zaradi nezanimanja odpade

Današnjo dražbo, ki naj bi potekala v prostorih občine Radovljica, so odpovedali, saj varščine, ki bi potencialnim kupcem omogočala sodelovanje na dražbi, ni vplačal nihče. Ali bo občina ponovno poskušala uresničiti svojo namero z novo dražbo in nižjo izklicno ceno, se po besedah predstavnice za odnose z javnostmi Mance Šetina Miklič še niso odločili. Tokratna izklicna cena je znašala 299.000 evrov. »Vila je bila zgrajena leta 1897. Ima 451,7 kvadratnega metra površine in je sestavljena iz kleti, pritličja, nadstropja in mansarde. Okoli vile so lepo urejen vrt, dostopna pot in parkirišče,« so na občini navedli ob razpisu dražbe.

Domačini pa so se zbali že ob nameri, da želi občina stavbo prodati. Gre vendarle za pomembno arhitekturno znamenitost, ki leži v središču kraja v neposredni bližini Avsenikove domačije, kamor se vsak dan namenijo številni obiskovalci. »Skrbi nas predvsem bodoča vsebina stavbe in njene okolice. Zdaj ima javni namen, za svoje potrebe jo uporabljajo upokojenci iz Begunj. V neposredni bližini so tudi vrtec, muzej Avsenik in javne površine,« našteva domačin Sašo Gašperin, ki v okviru Turizma Radol'ca skrbi za razvoj turizma v Begunjah na Gorenjskem.

»Osebno menim, da bi stavba morala ostati v javni funkciji. Težko si predstavljam, da bi v njej nastalo zasebno domovanje s povsem ozkimi zasebnimi interesi. Lokacija te stavbe je praktična, uporabna in prikladna za potrebe kraja,« je jasen. Pri tem se mu pridružujejo tudi drugi domačini, ki so opozorili, da je stavba močno povezana s krajem in njegovimi dejavnostmi. »Pred davnimi leti je razveseljevala tudi mlade, v njej smo imeli mladinski klub,« je opozorila ena od domačink.