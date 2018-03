Meštrović ni le mojster absorbiranja tradicije, temveč tudi interpret moškega pogleda na seksualnost, ki se skozi rdečo nit ženske erotike in telesnosti na razstavi kaže v več podobah. Tu je tema močne in zrele ženske, matere rodnice, ki je večkrat prevzela tudi moško vlogo in deluje kot hibrid z mišičastimi nogami in bolj krhkim zgornjim delom. Žensko vidi tudi kot nosilko čustveno robnih stanj – stisk, bolečin, napetosti, ekstaze, zamaknjenosti. Tako je njena erotika prikrita in ustreza njeni objektni naravi, skritemu moškemu pogledu.

Meštrović še danes zbuja