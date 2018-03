Sojenje litijskemu županu Franciju Rokavcu, ki se je na ljubljanskem okrajnem sodišču zagovarjal zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, je zaključeno. Okrožna tožilka Dragica Abrahamsberg, ki je avtorica obtožnega predloga, je namreč presodila, »da po izvedbi dokazov na glavni obravnavi obdolženemu storitev očitanega kaznivega dejanja ni mogoče dokazati, zaradi česar je obtožni predlog umaknila,« je pojasnila Katarina Bergant, vodja okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

Spomnimo se, da je tožilka v obtožnem predlogu Rokavcu očitala prikrivanje informacij finančnemu ministrstvu, zaradi česar je občina leta 2013 lahko najela dva kredita, čeprav je bila v resnici že prezadolžena. Šlo je za pogodbo, sklenjeno z litijskim gradbincem Trgograd, ki je za 6,9 milijona evrov rekonstruiral litijske ceste. Pogodba je namreč temeljila na kreditiranju projekta, in če bi jo občina predložila ministrstvu za finance, ji to ne bi izdalo soglasja za najem 3 milijonov in 1,5 milijona evrov kredita, saj bi bila občina ob upoštevanju pogodbe že prezadolžena, je v obtožnem predlogu zapisala Abrahamsbergova.