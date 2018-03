Potem ko je Real v nedeljskem derbiju v španski ligi dobil močno klofuto od Barcelone, ki ga je premagala s kar 94 : 72, so se Madridčani hitro pobrali in manj kot 48 ur kasneje dosegli pomembno evroligaško zmago v Milanu. Medtem ko Luka Dončić še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice, je v prestolnici Lombardije njegov klubski in reprezentančni soigralec Anthony Randolph k Realovemu uspehu v dvajsetih minutah prispeval devet točk in pet skokov, tekmo pa končal s statističnim indeksom 12.

Dončić je zaradi poškodbe že deset dni odsoten z igrišč (okrevanje naj bi trajalo še vsaj en teden), vseeno pa je – čeprav je izpustil že dve tekmi v evroligi – ohranil drugo mesto med strelci in prvo po statističnem indeksu. Pred Slovencem, ki v povprečju dosega 17,04 točke, je le Rus Aleksej Šved (Himki, 22,04), tesno za njim pa Francoz Nando de Colo (CSKA Moskva, 17,00). Med vsemi igralci v evroligi ima Dončić najboljši statistični indeks (23,13), za njim pa sta De Colo (20,60) in Šved (19,72).

V boju za zadnje prosto mesto na sklepnem turnirju ima Real s tekmo več zmago prednosti pred Žalgirisom (16 : 15), ki ga čaka gostovanje pri Baskonii. V Vitorii bo Žalgiris na tekmi, na kateri bo eden izmed treh sodnikov Slovenec Saša Pukl, skušal izenačiti izid v zmagah na medsebojnih tekmah na 9 : 9 in na lestvici ujeti Real. »Baskonia je strelsko ena najmočnejših ekip v Evropi, zato bomo morali v obrambi zelo garati. Verjamem, da smo sposobni zmagati in se maščevati Špancem za poraz v Kaunasu,« meni Žalgirisov trener Šarunas Jasikevičius, ki je imel v mislih novembrsko tekmo v Litvi, na kateri je Baskonia zmagala s 97 : 77. Baskonia ima nekaj vrhunskih igralcev, izstopajo pa drugi skakalec evrolige Tornike Šengelija (6,60 skoka na tekmo), ki je četrti po statističnem indeksu (19,08), Marcelinho Huertas, najboljši izvajalec prostih metov v evroligi (96,97 odstotka), in Johannes Voigtmann, prvi strelec tekmovanja v metu za tri točke (60,00) in drugi za dve (68,09).

Evroliga, 26. krog, jutri ob 18.45: Crvena zvezda – Valencia, ob 20. uri: Bamberg – Anadolu Efes, Olympiacos – Barcelona, ob 20.05: Maccabi – Himki, ob 20.45: Baskonia – Žalgiris, v petek ob 18.45: Fenerbahče – CSKA, ob 21. uri: Unicaja Malaga – Panathinaikos.