Slovenska nogometna reprezentanca s selektorjem Tomažem Kavčičem dobiva novo dimenzijo. Osvežena izbrana vrsta, za katero ne bo več igral dolgoletni kapetan Boštjan Cesar, bo premiero doživela čez teden dni v Celovcu na prijateljski tekmi proti Avstriji, štiri dni kasneje pa jo čaka še domači preizkus v Stožicah z Belorusijo. Kavčič je preverjenim silam dodal štiri novince in v grobem že določil reprezentanco, ki se bo jeseni podala v lov za nastop na evropskem prvenstvu 2020.

Tomaž Kavčič je od decembrskega imenovanja na selektorski položaj tako zaseden, kot ni bil še nikoli v trenerski karieri. Največjega poslovnega izziva doslej se je lotil resno, zato je v zadnjih treh mesecih potoval po Evropi in obiskoval reprezentante v klubih. Na začetku selektorske poti se je ustavil v Franciji, Nemčiji in Italiji, da je dobil širok vpogled v domačo nogometno bazo. Z legionarji se je temeljito pogovoril in prav tako prisluhnil mnenju njihovih trenerjev in športnih direktorjev. »Imel sem veliko dela. Z igralci smo se pogovarjali o reprezentanci in ciljih, kajpada me je zanimalo tudi njihovo mnenje,« je na druženju z novinarji povedal Tomaž Kavčič, s katerim je na Brdu pri Kranju zapihal svež veter. Na novinarskih konferencah ni več napetega ozračja kot pri njegovem predhodniku Srečku Katancu, ki je zaradi zamer prekinil komunikacijo z mediji. Kavčičevi odgovori niso odrezavi, ampak vsebinsko dovolj polni, da ni veliko podvprašanj. Naveza s strokovnjakom za javno nastopanje pri novem selektorju očitno že deluje, saj je bil Kavčič ob objavi prvega seznama reprezentance prepričljivejši kot ob inavguraciji, a ima še vedno dovolj prostora za napredek.

Minuli teden je v Veroni padla odločitev, da za reprezentanco ne bo več igral kapetan Boštjan Cesar, ki je rekorder po številu nastopov za slovensko reprezentanco. »Imela sva korekten pogovor. Predstavil sem mu svojo vizijo, ki jo je sprejel. Dosegla sva soglasje, da je primeren čas za njegovo slovo. Cesar si zasluži veliko spoštovanje, saj je dal reprezentanci ogromno. Slovenski dres bo nazadnje oblekel na prijateljski tekmi z Belorusijo,« je razložil Kavčič, ki se bo v obrambi oprl na mlajši kader. Novega kapetana bo s soglasjem garderobe predstavil ob začetku prihodnjega tedna, ko bo izbrana vrsta začela priprave na Brdu pri Kranju. V igri za kapetana so trije kandidati, a o imenih še ni govoril. V reprezentanco se pričakovano vrača fantazist Leipziga Kevin Kampl, ki ga bo selektor postavil v sredino zvezne vrste: »Prisoten bo med obema kazenskima prostoroma, da bo najbolj koristil moštvu.«

Kavčič je omilil dosedanji strog režim zaprtih treningov za javnost in poudaril, da je vedno pripravljen na sodelovanje z novinarji. Ko bo Slovenija gostovala, ne bo imel treninga na stadionu, da ne bodo nasprotniki izvohali taktičnega načrta. Podčrtal je, da proti Avstriji in Belorusiji ne bo pomemben le umetniški vtis, ampak tudi končni izid. »Tudi v osnovni šoli smo na betonskem igrišču v igri sedmih proti sedmim želeli zmagati. Drži, da bomo na prijateljskih tekmah poskušali nekaj novih idej, a na koncu vedno šteje rezultat,« meni Tomaž Kavčič, ki si je za najbližja sodelavca izbral Roberta Englara in Igorja Benedejčiča, za trenerja vratarjev pa je določil Boruta Mavriča. Strokovni kader bo odslej močnejši za videoanalitika Dejana Kopasića (pred dvema letoma je za kratek čas treniral Olimpijo) in kondicijskega trenerja Matica Lukmana, ki sodeluje z ljubljanskim prvoligašem. Novinci v reprezentanci so Jure Balkovec (Bari), Kenan Bajrić (Slovan), Domen Črnigoj (Lugano) in Leo Štulac (Venezia). »Štulca poznam iz Kopra, zadnje čase igra zelo vidno vlogo v svojem klubu. Balkovec lahko ponudi rešitev za levi bok, saj je perspektiven igralec. Črnigoj že dve leti redno nastopa v Švici, Bajrić pa se je solidno znašel na položaju štoperja,« je strokovni vidik izbora novincev pojasnil selektor.