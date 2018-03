Posnetek je zaokrožil po spletu, Carragher pa do konca sezone zaradi tega ostal brez službe komentatorja televizije Sky. Med tem se je sicer že pokesal in dejal, da je šlo za »nepremišljeno dejanje«, se opravičil vsem vpletenim in dejal, da se to ne bo več ponovilo. »Grozno je videti in to spoštujem. To je nekaj, česar še nisem storil in tudi v prihodnje več ne bom. Je velik madež zame in to moram sprejeti,« je ob tem dejal Carragher. Hkrati je na twitterju pozval nestrpneže, ki so se na očeta, čigar hčerko je zadel s pljunkom, spravili celo s smrtnimi grožnjami.

I’ve made a big mistake & accept full responsibility. I am the only person to blame for this sorry situation, so please leave the family alone. https://t.co/HBuCBRyvJF — Jamie Carragher (@Carra23) March 14, 2018