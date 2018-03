Ob omembi števila pi mnogim spomin zatava k pouku matematike. Pi je matematična konstanta, njen najpogosteje uporabljeni približek pa je 3,14. A danes se na ploščadi pred ljubljansko fakulteto za matematiko in fiziko ni končalo zgolj pri dveh decimalnih številkah.

3,14159265358979323846... je bilo slišati tiho mrmranje ali glasnejše recitiranje. Pred fakulteto je namreč potekalo 12. tekmovanje v recitiranju števila pi. Število so recitirali v desetiškem številskem sistemu. Prijavilo se je 15 tekmovalcev, najboljšega pa je čakal podpis na veliki pokal v obliki male grške črke pi.

Motivacija je bila pica

Natanko sto decimalk je naštel prvi tekmovalec, drugi je dosegel 468 decimalk. Nekateri so recitirali stoje in z osredotočenim pogledom zrli v tla, drugi so se izziva lotili sede in z zaprtimi očmi. Pogumno se je pred gručo zbranih sotekmovalcev in drugih radovednežev postavila komaj desetletna Rebeka. Brez težav ter, kot je priznala kasneje, tudi z veseljem in brez treme je naštela 926 decimalk. Doma so zgodaj opazili, da ima izjemen spomin. »Že pred leti je znala na pamet zrecitirati daljše pesmice, pred dobrim letom pa smo nato začeli še s številom pi. Lani je znala našteti 576 decimalk, letos 926, naslednje leto pa bo zagotovo presegla tisoč,« je ob tem povedala njena mama Špela Avšič.

In vsaj tisoč decimalk je bilo treba letos zrecitirati za uvrstitev med najboljše tri. Že kmalu po začetku tekmovanja je namreč letvico visoko, in kot se je izkazalo po dobrih dveh urah recitiranja, za druge letos (še) nedosegljivo, postavila petnajstletna Gitica Jakopin. V enakomernem ritmu je naštela 2018 decimalk, in zdelo se je, da bi, če bi hotela, lahko nadaljevala. »2018 je bil cilj, saj si bom tako zapomnila, da sem leta 2018 na tekmovanju zrecitirala prav toliko decimalk,« je načrt pojasnila letošnja zmagovalka. Decimalke števila pi so del njenega vsakdana postale pred tremi leti, ko jo je še kot osnovnošolko profesor spodbudil, naj se nauči prvih sto decimalk, in če bo uspešna, bo častil pico. Cilj je bil kmalu dosežen, pomnjenje številk pa je postalo izziv. »Vsak ima svoj sistem. Moj je takšen, da sem si število razdelila na sklope po sto decimalk. Sto decimalk se naučim v kosu in potem sklope združujem. Prvih tristo sem povedala že tolikokrat, da je kot pesmica,« je pojasnila dijakinja Gimnazije Poljane.