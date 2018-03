Iz Gorenja so minuli teden sporočili, da so prejeli štiri ponudbe morebitnih strateških partnerjev, ki so vsi aktivni v panogi gospodinjskih aparatov in prihajajo iz Azije. Danes so nato navedli, da so ta torek poleg štirih nezavezujočih ponudb prejeli še peto. Posredoval jo je potencialni strateški partner iz Evrope, ki deluje v panogi gospodinjskih aparatov.

Po podrobni analizi in pregledu »poslovnih in drugih elementov« petih nezavezujočih ponudb so v fazo skrbnega pregleda povabili tri potencialne partnerje, ki prihajajo iz Azije, so aktivni v Gorenjevi panogi in so posredovali ponudbo za prevzem najmanj 50 odstotkov in ene delnice podjetja.

Po neuradnih informacijah Financ sta nezavezujočo ponudbo gotovo oddala dva izmed največjih proizvajalcev, Haier in Hefei Meiling. Kdo sta preostala dva, ni znano, se je pa med interesenti omenjala tudi družba Midea, ki pa naj bi bila bolj osredotočena na proizvodnjo klimatskih naprav. Kdo so trije, ki jih je Gorenje uvrstilo v ožji izbor, za zdaj ni znano.

V velenjski družbi bodo od 23. marca najprej trem potencialnim partnerjem zagotovili dostop do virtualne podatkovne sobe o skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij skupine ter sestanke s poslovodstvom družbe v aprilu.

Naslednje obvestilo o postopku bo družba posredovala do 15. maja.

Postopek izbora strateškega partnerja se je začel 2. februarja. Družba Rothschild & Co. je pred tem decembra stopila v stik s številnimi mednarodnimi skupinami, dejavnimi na področju gospodinjskih aparatov in z njimi povezanih panog, in preverila njihov interes za strateško partnerstvo s skupino Gorenje. V drugi polovici januarja so nato zainteresiranim poslali informacijska gradiva in postopkovno pismo, ki opredeljuje pravila in časovni okvir za oddajo ponudb.