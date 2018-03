Spoznajte oznako zaupanja, ki vas ščiti kot kupca! Iniciativa Shopper's Mind Slovenija, ki deluje pod okriljem podjetja Ceneje d.o.o., ki upravlja vodilne portale za primerjavo ponudb v regiji, ceneje.si, jeftinije.hr, idealno.rs in idealno.ba, se posveča spodbujanju zaupanja v spletno nakupovanje in v Sloveniji skrbi za podeljevanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP®. Če v spletni trgovini opazite oznako, vam ta pove, da je neodvisna institucija preverila in ocenila spletno trgovino kot zanesljivo ter da lahko tam varno opravite nakup. To, da je spletna trgovina pridobila oznako zaupanja CERTIFIED SHOP® ne pomeni samo, da je skladna z nacionalnimi smernicami, temveč da posluje tudi v skladu s strogimi evropskimi standardi varnega nakupovanja na spletu. Vsaka spletna trgovina z oznako CERTIFIED SHOP® namreč prejme tudi evropsko oznako zaupanja EMOTA. Pred vsakim naslednjim spletnim nakupom obvezno preverite, če ima izbrani trgovec oznaki zaupanja CERTIFIED SHOP® in EMOTA!

V redu, ampak obstaja cel kup oznak zaupanja … Po čem je ta drugačna? Dr. Jelena Rašula, ena od ustanoviteljev blagovne znamke Shopper's Mind, ki podeljuje oznako CERTIFIED SHOP®, takole pojasnjuje, po čem se ta oznaka razlikuje od ostalih: »Oznaka CERTIFIED SHOP® je edinstvena po tem, da spletnega trgovca preveri s treh vidikov: tehnične skladnosti s standardi varnega nakupovanja (ali trgovec uporablja certifikat za varno povezavo, ali omogoča preferirane načine plačina in dostave itd.), mnenja kupcev (o sami spletni trgovini in nakupu) ter izkušnje skritega kupca. Dejansko pred vsako certifikacijo s skritim nakupom preverimo, kako se spletni trgovec odziva na naše prošnje, da prekličemo nakup ali dobimo določene informacije. Trgovci, ki niso prijazni do kupca, nimajo možnost pridobiti naš certifikat. CERTIFIED SHOP® torej kupcu da vedeti, da je neodvisna institucija ocenila, da je spletna trgovina skladna s smernicami varnega nakupovanja, ter da so drugi kupci presodili, da je vredna zaupanja.« Tudi trgovci se zavedajo pomena oznake za zaupanje njihovih kupcev. »Oznaka CERTIFIED SHOP® daje potrošnikom dodatno zaupanje in zagotovitev varnega nakupa ter jim tako omogoča brezskrben nakupni proces. To je za nas trgovce izredno pomembno, saj tako na dolgi rok gradimo kvalitetnejši obojestranski odnos in povečujemo zaupanje med našimi kupci,« pravi Nataša Bogataj iz trgovine Bigbang.