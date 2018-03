Energetika Ljubljana je razpis za eno največjih trenutnih načrtovanih naložb v Ljubljani objavila konec oktobra, za dobavo glavne tehnološke opreme za zamenjavo premogovnih blokov s plinsko-parnimi v ljubljanski termoelektrarni-toplarni (TE-TOL) pa je prispelo devet prijav.

Na razpis so se prijavili italijanska družba Fata, nemški Kraftanlagen München, konzorcij avstrijske in slovenske družbe iz skupine Siemens, konzorcij družb LLC MC IED.Holding, Rotec JSC in Kolektor CPG, grški Mytilineos Holdings, turški Calik Enerji, kitajski Sepcoiii Electric Power Construction Corporation, švicarski Vitol in kitajski China National Electric Engineering.

Energetika Ljubljana je javno naročilo za dobavo in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko-parno enoto sicer razdelila na dva dela. V prvem delu je izvedla pregled ponudb za izbor usposobljenih potencialnih izvajalcev, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije ter se tako lahko kvalificirajo v drugi del, v katerem bo sledil končni izbor dobavitelja. Kot so danes sporočili iz Energetike Ljubljana, so sposobnost sodelovanja v drugem delu priznali konzorciju avstrijske in slovenske družbe iz skupine Siemens ter grški družbi Mytilineos Holdings, ki bi prav tako dobavila Siemensovo tehnologijo. Sklep še ni pravnomočen.

V ljubljanskem javnem podjetju so pojasnili, da bodo po pravnomočnosti sklepa oba kandidata pozvali k oddaji tehničnega dela ponudbe ter nato z njima izvedli konkurenčni dialog. Po zaključku tega pa bodo nato oba pozvali k oddaji komercialnega dela ponudbe. Rokov za nadaljnje faze postopke niso opredelili, vsi postopki v okviru razpisa za izvedbo projekta, katerega celotna vrednost je ocenjena na 128 milijonov evrov, pa naj bi bili predvidoma izpeljani do konca avgusta.

Plinsko-parna enota bo nadomestila dva najstarejša od sicer treh premogovnih blokov v TE-TOL. Tretji premogovni blok, ki so ga leta 2008 predelali za sokurjenje premoga in lesne biomase, bo ostal v obratovanju. Uporaba premoga v Ljubljani se bo tako po navedbah družbe z letom 2021 zmanjšala za nekaj več kot 70 odstotkov.