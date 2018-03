Vonnova je v Aareju dobila še četrti smuk sezone, Goggia je zadnji ženski smuk letošnje sezone končala na drugem mestu. Tretja je bila še ena Američanka Alice McKennis, ki je bila najhitrejša na edinem obveznem treningu ter je z zmagovalnega odra potisnila Nemko Viktorio Rebensburg.

Čeprav ni zmagala, pa je bilo drugo mesto dovolj, da je Goggia v Aareju prejela tako želeno lovoriko letošnje zmagovalke posebnega seštevka v kraljevski disciplini. Petindvajsetletnica iz Bergama je tako postala četrta Italijanka s kristalnim globusom. Pridružila se je Deborah Compagnoni, ki je leta 1997 osvojila veleslalomski seštevek, Isolde Kostner, ki je v letih 2001 in 2002 dobila smukaški seštevek, ter Denise Karbon, ki je bila leta 2008 na vrhu veleslalomskega seštevka.

»Neverjetno. O tem sem vedno sanjala, zdaj pa je globus končno v mojih rokah,« je bila presrečna Goggia.

Lani je Goggia v smukaškem seštevku končala tik za Ilko Štuhec, letos pa je Italijanka na osmih smukih petkrat uvrstila na oder za zmagovalke, od tega je dvakrat zmagala v Cortini d'Ampezzu in Bad Kleinkircheimu.

Vonnova ni osvojila svojega še devetega kristalnega globusa, je pa osvojila svojo že 82. zmago v svetovnem pokalu, kar 43. smukaško. Na vrhu lestvice po številu zmag je še vedno sloviti Šved Ingemar Stenmark s 86 zmagami. A je Vonnova, ki se je po hudih poškodbah v zadnjih sezonah že spogledovala s koncem tekmovalne poti, to vrzel kar precej zapolnila in ji do rekorda slovitega Šveda manjkajo še štiri zmage.

V boju za smukaški naslov so bile pred zadnjim dejanjem sezone tri tekmovalke. Goggia (429) je vodila 23 točk pred Vonnovo (406). Teoretične možnosti pa je imela tudi Tina Weirather. Tekmovalka iz Liechtensteina je finalni smuk končala na sedmem mestu ter na tretjem mestu v seštevku discipline.

Nato se je na progo pognala Goggia, ki je prevzela vodstvo in vrgla rokavico Vonnovi, ki je bila še na startu. Američanka se ni ustrašila izziva.

Triintridesetletnica se je vrgla na glavo in v svojem smukaškem slogu prevzela vodstvo. Merilci hitrosti so ob prvem in drugem merjenju Vonnovi izmerili najvišjo hitrost na sicer kratki progi (108,30 in 110,30 km na uro), v vseh odsekih proge je bila najhitrejša, ob prihodu v cilj pa je za šest stotink sekunde prehitela Goggio in jo potisnila na drugo mesto. Prevzema vodstva se je zelo razveselila in ga proslavila z glasnimi vzkliki navdušenja.

Odsotnost Štuhčeve, ki je v lanski sezoni skrbela za slovenske smukaške uvrstitve, se zelo pozna, saj ob koncu sezone niti ene Slovenke ni med dobitnicami smukaških točk. Štuhčeva sicer zelo dobro okreva po operaciji kolena in je pripotovala v Aare, kjer si ogleduje prizorišča, kjer bo februarja prihodnje leto svetovno prvenstvo.