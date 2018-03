Zbrani na Gregorčičevi, opremljeni s sindikalnimi zastavami, piščalkam in trobljami, vladi prek transparentov med drugim sporočajo, da za odgovorno delo, ki ga opravljajo, pričakujejo pošteno plačilo ter da želijo nazaj, kar jim je bilo vzeto. »Samo od veselja do poklica ne moremo živeti,« so zapisali na enega od transparentov.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ocenjujejo, da se je zbralo od 2500 do 3000 ljudi, večinoma iz Ljubljane, saj shod organizira ljubljanski območni odbor. Prispeli pa so tudi iz Novega mesta, ker je tam osrednji trg zaprt in shoda zato niso mogli pripraviti, pa tudi iz Škofje Loke.

Štrukelj: Lahko se nekaj časa norčuješ iz učiteljev, ne moreš pa se norčevati iz njihovega dela

Zadnjih podatkov o številu stavkajočih v Svizu še nimajo, po besedah Branimirja Štruklja besedah pa številka trenutno presega 36.000 stavkajočih. Kot je Štrukelj pojasnil v izjavi za medije pred shodom v Ljubljani, je ob tokratni stavki otrok v šolah in vrtcih bistveno več kot v času prve stavke. Poudaril je še, da bo »od danes naprej ta stvar šla do konca«. »Lahko se nekaj časa norčuješ iz učiteljev, ne moreš pa se norčevati iz njihovega dela. In to se je zgodilo,« je dejal. Po njegovem mnenju je namreč vlada z manipulativnimi podatki nagovorila druge zaposlene v javnem sektorju in jih poskuša obrniti proti njim. »To ni fer in odgovornost za to nosi vlada,« je še dodal.

Ob Ljubljani sicer shodi potekajo tudi v Mariboru, Murski Soboti, Celju, Velenju, Radovljici, Kopru, Krškem, Kranju ter na Ravnah in na Ptuju. V Svizu pa so v torek ocenili, da se bo posameznega shoda udeležilo od 500 do 2500 stavkajočih.

Na shodih bodo zaposlene v vzgoji in izobraževanju nagovorili sindikalni zaupniki. Med drugim bodo po napovedih Sviza izpostavili podatke o tem, da so se razlike v škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v zadnjih letih še dodatno poglobile ter da je rast povprečnih plač v vzgoji in izobraževanju zaostala za rastjo povprečne plače v državi.