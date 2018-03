To so »tiste, ki so jih ali jih bodo zavzeli migranti, in tiste, ki se ne bodo pustile zavzeti. Madžarska sodi med slednje,« je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI še dejal Orban.

Opozoril je tudi, da ne more obljubiti, da bo Madžarska še lahko naprej financirala pokojnine, otroške dodatke ali davčne olajšave za družine z otroki, »če bo država morala gostiti migrante in na leto porabila devet milijonov forintov (28.900 evrov)«.