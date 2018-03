Manchester United in Sevilla sta imela pred povratnim obračunom osmine finala zelo različni generalki. Medtem ko so Otočani dobili derbi proti Liverpoolu, so španski predstavniki v la ligi vpisali poraz proti Valencii. Tudi zaradi tega je bilo nekoliko presenetljivo, da so imeli na uvodu pobudo gosti. Kljub temu so si prvo priložnost za zadetek priigrali igralci Uniteda. Že v peti minuti bi jih lahko v vodstvo popeljal Marcus Rashford, a je njegov poskus s prostega strela Sergio Rico ubranil. Na drugi strani je štiri minute pozneje prvič zapretila tudi Sevilla, vendar je žoga ob strelu Joaquina Corree zletela prek vrat.

Novo večjo priložnost so gledalci na Old Traffordu dočakali šele v 28. minuti, ko je gostujoči napadalec Luis Muriel žogo poslal tik ob desni vratnici vratarja Davida de Gee. V nič kaj atraktivnem prvem delu velja omeniti še poskus Marouana Fellainija, a je zadetek z novo obrambo zopet preprečil Rico.

Vratar Andaluzijcev je bil izjemno razpoložen tudi v začetku drugega polčasa, saj se je v 52. minuti izkazal z imenitno obrambo Jesseju Lingardu. Strel 25-letnika je napovedal nekoliko razburljivejše in bolj dinamično nadaljevanje. Po prvi tekmi, ki se je končala z 0:0, sta ekipi v želji, da si zagotovita napredovanje, zaigrali agresivneje. Nastale vrzeli v obrambi je bolje izkoristila Sevilla, ki je v 74. minuti spretno izigrala branilce rdečih vragov. Med strelce se je vpisal Wissam Ben Yedder, ki je le dve minuti pred tem zamenjal Muriela in svojo ekipo popeljal v vodstvo z 1:0. Gol je dal Francozu krila, saj se je le štiri minute pozneje še drugič zatresel nasprotnikov mrežo.

Gostitelji so v upanju na čudežni zasuk, za katerega bi morali doseči kar tri gole, vse sile usmerili v napad. Zaman, saj več kot zadetka Romela Lukakuja šest minut pred iztekom rednega dela za znižanje izida na 1:2 niso zmogli zrežirati.

Na drugi tekmi večera med Romo in Šahtarjem iz Donecka so se zmage in napredovanja veselili Italijani. Rimljani so tekmo dobili z golom Edina Džeka v 52. minuti, kar je po porazu na prvi tekmi z 1:2 zadostovalo za uvrstitev v četrtfinale.