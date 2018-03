Maribor, ki je spomladanski del prvenstva začel s tremi točkami prednosti pred Olimpijo, je očitno padel v krizo in trenutni zaostanek za Ljubljančani je štiri točke. Potem ko so Mariborčani v prvih dveh krogih na domačem igrišču le remizirali z Aluminijem in Rudarjem, so danes v Ljudskem vrtu izgubili na derbiju z Domžalami, ki so tako dosegle sedmo zaporedno zmago. Domžale so s hitrima goloma na začetkih obeh polčasov poskrbele, da so imele tekmo pod kontrolo. Maribor je bil znova izjemno neučinkovit v napadu (dve vratnici), neorganiziran na sredini igrišča in raztresen v obrambi. Po tekmi so imeli veliko pripomb na sojenje Andreja Žnidaršiča. Očitajo mu, da so Domžale drugi gol dosegle iz nedovoljenega položaja in da Dobrovoljcu ni pokazal drugega rumena kartona. V drugi tekmi je Krško le remiziralo z Ankaranom, ki je prišel do točke z edinimi strelom na tekmi na gol Posavcev. Danes bosta tekmi Celje – Triglav in Olimpija – Rudar ter zaostala tekma 18. kroga v drugi ligi med Dravo in Fužinarjem ob 15. uri na Ptuju. Jutri bo še tekma Gorica – Aluminij.

MARIBOR – DOMŽALE 1:2 Agim Ibraimi je dobil najprej šopek in sliko. Za vse, kar je storil v vijoličastem dresu. Danes je nato storil ogromno še v rumenem. »Ta stadion mu daje še nekaj več,« je pripomnil tudi Mitja Viler. Domžale so zabile prvi gol hitro, drugega še hitreje in odnesle tri točke v dinamičnem derbiju kroga, kjer je Maribor izgubil več kot le tri točke. Boleč poraz, sporne odločitve in odmevna zmaga, ki je samo utrdila dejstvo, da Domžale z Ibraimijem meljejo. Še sedma zaporedna zmaga. »Pozna se, da je ekipa prvič skupaj šest mesecev in ne tri,« si serijo razlaga Simon Rožman. Niso bile njegove Domžale tiste, ki so se prilagodile Mariboru. Ravno obratno. Darku Milaniču se taktika (Cretu in Vršič na klopi, Dervišević in Šuler od začetka) ne samo ni posrečila, temveč je Domžalam dala točno tisto, kar so potrebovali. Prostor, žogo in zadetke. Matija Širok je zgodaj izkoristil nepripravljenost Marka Šulerja. Vijoličaste je zadetek streznil, vendar so za priložnosti garali, najlepšo pa je znova dobil Luka Zahović, a iz neposredne bližine zadel le vratnico. Še Zlatko Zahović je debelo pogledal. Kako si Zahovićeve zapravljene priložnosti razlaga trener Darko Milanič? »Ne vidim, da bi bil v najslabši formi. Na našo žalost ni edini.« Gostje so v nadaljevanju izkoristili še eno napako Šulerja, po mnenju Maribora pa pravzaprav dve napaki zaradi nedosojenega prepovedanega položaja. Vetrih, Ibraimi in naposled Bizjak so sprehodili žogo v gol. Maribor je taval, upanje pa je (pre)pozno priskrbel Dare Vršič z neubranljivim strelom. »Z normalnimi odločitvami sodnika bi lažje rešili točko,« se je branil Milanič, Rožman pa je obžaloval, da niso zabili še tretjega.

KRŠKO – ANKARAN 1:1 Krčani so tokrat na tekmi proti zadnjeuvrščenemu moštvu lige zapravili izjemno priložnost za dvig po lestvici. Ne samo zaradi nespretne in v veliki meri sporne enajstmetrovke, ki jo je zakrivil vratar Zalokar, ampak predvsem zaradi izrazite premoči. Ankarančani so namreč sprožili samo en strel proti domačim vratom, in to zmagovitega za veliko točko, s katero so se le še za en remi približali predzadnjim Kranjčanom. Trener Krškega Alen Ščulac se bo lahko držal za glavo že, ko bo primerjal statistične parametre, ki so zaznamovali dvoboj. Še bolj pa ob dejstvu, da je zmago odnesla ena sama nepotrebna napaka njegovega moštva, pa čeprav je pred tekmo opozarjal prav na ta segment igre, ki je bil sicer usoden za visok sobotni poraz v Velenju. Po vodilnem zadetku Koprčana v njihovih vrstah Luke Vekića se je namreč zdelo, da imajo potreben nadzor nad dogajanjem, za nameček tudi igrišče ni pokazalo pretiranih posledic odjuge in žoga je lepo tekla. Vse se je poklopilo, a le do 75. minute, ko je Zalokar oviral Gerca in postavil ne preizkušnjo sodnika Sagrkovića. Po posvetu s pomočnikom je vrhniški delilec pravice odločil, da bo Ankarančanom ponudil priložnost, ki jo je izkoristil Suljić, tudi sicer eden aktivnejših v zadnjeuvrščenem moštvu. Krčani so sicer poskusili nadoknaditi zamujeno, ko si pred izenačenjem niso uspeli priigrati višje prednosti, a je Mandič v sodniškem dodatku zapravil ugodno pozicijo za zmagoviti zadetek in ekipi sta se še tretjič v tej sezoni razšli z neodločenim izidom. Boj za obstanek v prvi ligi se torej očitno dodatno zaostruje in vse bolj jasno postaja, da bo bo odločala prav vsaka napaka, prav vsak sodniški žvižg…

CELJE – TRIGLAV jutri ob 14. uri, sodnik: Obrenović Celjani so s preobratom na tekmi prejšnjega kroga v Kidričevem, ko so zaostanek 0:1 spremenili v zmago z 2:1 kljub zapravljeni enajstmetrovki Rudija Požega Vancaša, potrdili dobro formo, borbenega duha in zmagovalno miselnost. Celjani postajajo ekipa, ki zna osvajati točke, ko se jim ponudi najmanjša priložnost. Obenem trener Dušan Kosič uveljavlja vse več mladih slovenskih fantov. Triglav je tekmec po meri za še tretjo zaporedno zmago, s katero bi Celjani postali konkurenčni celo v boju za tretje mesto. »Vsaka zmaga okrepi samozavest. Proti Triglavu želimo nadaljevati po poti, ki smo jo začrtali,« pravi strelec zmagovitega zadetka v Kidričevem, centralni branilec Celjanov Elvedin Džinić. Triglav je obe tekmi spomladi izgubil brez doseženega zadetka. Kranjčani optimizem gradijo na predstavi proti Olimpiji, ki si je v blatu in megli priigrala le eno veliko priložnost, in statistiki, da so več točk osvojili na gostovanjih (10) kot doma (4), kjer so na desetih tekmah doživeli kar osem porazov. Realnost gorenjskega prvoligaša je predzadnje mesto na lestvici, saj mu enostavno primanjkuje kakovosti v igralski zasedbi. Večni trener Triglava Siniša Brkić je pred zahtevnim izzivom, da drugi strelec lige Poplatnik (dosegel 11 od 16 zadetkov Triglava v sezoni) in Majcen začneta zabijati. Verjetni postavi – Celje: Jurhar, Brecl, Stojinovič, Džinić, Andrejašič, Cvek, Pišek, Lupeta, Pungaršek, Požeg Vancaš, Vizinger, Triglav: Džafič, Gvardjančič, Zec, Suljević, Mlakar, Udovič, Vokić, Krcić, Majcen, Žurga, Poplatnik. Naš namig: 1.

OLIMPIJA – RUDAR jutri ob 16. uri, sodnik: Ponis »Zavedamo se, da nas čaka težka tekma proti kakovostni ekipi z dobrim trenerjem, vendar se nikogar ne bojimo, še posebej, ker igramo doma,« je tekmo z Rudarjem napovedal vezist Olimpije Danijel Miškić. Po seriji štirih zmag čaka Ljubljančane najtežja preizkušnja v dosedanjem delu sezone. »Na zadnji tekmi v Kranju smo delovali utrujeno, zato moramo pametno razporediti obremenitve proti Rudarju, neugodnemu tekmecu z vsemi odlikami, ki so značilne za trenerja Pušnika. So agresivna ekipa, ki zna postaviti čvrsti obrambni blok in je neugodna v hitrih prehodih v napad. V ofenzivnem delu ekipe imajo živahne nogometaše, ki z lahkoto osvajajo prostor in so močni v igri ena na ena. Čaka nas zahteven izpit, zato bomo morali vložiti veliko energije,« je tekmo napovedal trener Olimpije Igor Bišćan, ki na domačem igrišču v Stožicah še ni doživel poraza. Ekipo bo moral sestaviti brez odličnega defenzivnega vezista Daria Čanađije (štirje rumeni kartoni, kolikor jih ima tudi kapetan Rudarja Kašnik). Oduwa je zaradi poškodbe kolena že končal sezono, poškodba Vidmarja se vleče že predolgo, Mrdja se je priključil treningom prve ekipe, Kapun se bo čez nekaj dni. V enajsterico se po tekmi počitka vrača Ilić, ki ga je v Kranju odlično zamenjal Zarifović. Olimpija ima najboljšo obrambo v ligi z le desetimi prejetimi goli, ker vsi igrajo odgovorno in disciplinirano, saj tekmecu ne dovolijo veliko strelov na gol. Verjetni postavi – Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Uremović, Štiglec, Miškić, Tomič, Savić, Alves, Kronaveter, Issah. Rudar: Pridigar, Pušaver, Bolha, Tomašević, Bijol, Trifković, Pišek, Radić, Šehić, Tučić, Parfitt-Williams. Naš namig: 0.

Maribor – Domžale 1:2 (0:1) Strelci: 0:1 Širok (10), 0:2 Bizjak (49), 1:2 Vršič (89). Stadion Ljudski vrt, gledalcev 2000, sodnik: Žnidaršič (Kranj) – 5, rumeni kartoni: Ivković, Milec; Vetrih, Dobrovoljc, Ibričić, Mulalić. Maribor: Handanović 6, Milec 6, Ivković 5,5, Šuler 5, Viler 6, Dervišević 6 (od 85. Vršič 6,5), Pihler 6 (od 55. Bajde 6,5), Hotić 6, Bohar 6,5 (od 64. Mešanović 6,5), Tavares 6, Zahović 5, trener: Milanič 5,5. Domžale: Mulalić 7, Širok 7,5, Dobrovoljc 7, Klemenčič 7, Melnjak 7, Husmani 7, Ibraimi 7,5 (od 87. Nicholson –), Ibričić 7, Vetrih 6,5 (od 70. Alvir 6,5), Kirm 6,5 (od 61. Hodžić 6), Bizjak 7, trener: Rožman 7,5. Igralec tekme: Agim Ibraimi (Domžale). Streli v okvir gola: 7:6, streli mimo gola: 9:7, koti: 12:5, prekrški: 15:12, prepovedani položaji: 2:2, posest žoge (v odstotkih): 50:50.