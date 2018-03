Padanje prihodkov od prodaje Cimosa se nadaljuje. V minulem letu so se znižali za skoraj tretjino oziroma za 65,5 milijona evrov in so znašali 252,6 milijona evrov, je razvidno iz nedavno objavljenega poročila o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki ga mora koprska družba po potrjeni prisilni poravnavi vsake tri mesece posredovati sodišču. Padec prometa je bil v zadnjem četrtletju leta 2017 sicer precej nižji kot v vsem lanskem letu, saj so se prihodki od prodaje v primerjavi z enakim obdobjem leto prej znižali za okoli 13 odstotkov, na 59,3 milijona evrov.