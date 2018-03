Jeseniški hokejisti so v četrtfinalu alpske lige brez težav odpihnili Olimpijo in po štirih zmagah podaljšali mednarodno sezono. Ljubljančani so se upirali zgolj na začetku serije, ko so zapravili preveč priložnosti za presenečenje. Favorizirani železarji so z najvišjo zmago v četrtfinalu danes sedmič zapovrstjo osvojili tivolsko dvorano in že desetič v tej zimi premagali Olimpijo. Tekmeca se bosta znova pomerila prihodnji mesec v finalu slovenskega prvenstva, ki se bo začel po koncu jeseniških nastopov v končnici alpske lige.

Tivolski navijači so že pred četrto tekmo četrtfinala obupali nad možnostmi Olimpije, saj tako slabega obiska v letošnji sezoni na medsebojnih tekmah še ni bilo. Jeseničani so z zbrano igro v obrambi in učinkovito v napadu znova strli preveč zaletave ljubljanske hokejiste, ki so imeli na začetku terensko premoč, a so streljali s slepimi naboji. Gostje so previdno čakali na svoje priložnosti in jih rutinirano izkoristili, da je bilo že po dveh tretjinah konec vseh dvomov o potniku v polfinale. V jeseniškem golu se je izkazal kanadski vratar Clarke Saunders, ki je na štirih tekmah proti Olimpiji potrdil, da mu v alpski ligi ni para. Ljubljančani tako razpoloženega vratarja v četrtfinalu niso imeli, saj Tilen Spreitzer ni imel podpore soigralcev, Robert Kristan pa sploh ni bil v postavi. V klubu so zatrdili, da ima težave s poškodbo kolena, zaradi česar je sezona zanj končana.

Ljubljanskemu trenerju Juretu Vnuku so se kot bumerang vrnile preveč napihnjene izjave pred začetkom četrtfinala, ko je brez pomislekov zatrdil, da bo v polfinale potovala Olimpija. Vnuk po menjavi na trenerski klopi sredi januarja ni prerodil moštva, ampak mu je nakopal dodatne težave. Ljubljančani imajo še vedno preglavice z disciplino in učinkovitostjo, saj ob koncu četrtfinala niso dosegli gola kar 167 minut zapovrstjo, k višjemu ugledu kluba pa prav gotovo ni pripomogla niti Vnukova vojaška retorika po drugi tekmi.

Jesenice imajo z Gabrom Glavičem, najobetavnejšim slovenskim trenerjem ta hip, sladke skrbi. S prepoznavno igro in dolgo klopjo bodo v polfinalu alpske lige tudi proti močnejšemu tekmecu z rednega dela tekmovanja v enakovredni igri za nastop v velikem finalu. Medtem ko bodo železarji v polnem tekmovalnem ritmu, je pred poklapanimi ljubljanskimi hokejisti mučno čakanje na finale državnega prvenstva.