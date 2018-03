Sladkorni bolniki bodo, če bodo aktualni predlogi o posodobitvah sprejeti, v kratkem dobili pravico do hitrejše menjave inzulinske črpalke. Če so morali doslej na novo čakati kar osem let, bi jo po novem dobili po štirih.

Cilj je boljši nadzor nad sladkorno boleznijo Obraba gumbov in ohišja inzulinske črpalke je po štirih letih že takšna, da ne zagotavlja več kakovostne in varne obravnave z neprekinjeno infuzijo inzulina. To lahko privede do resnih zdravstvenih zapletov, so na zdravstveni blagajni ugotavljali v predlogu sprememb. V jav