Kot je bil pošten pred nedavnim predsednik stranke Solidarnost, ki mora legalno odobrena in dobljena sredstva po štirih letih vrniti državi oziroma jih nameniti v dobrodelne namene. Državljani, pomislite na državo Slovenijo, ki bi bila sposobna doseči, da bi omenjeni finančni žonglerji, ki so denarje odnesli brez pozitivnega mnenja računskega sodišča, ves prisvojeni denar namenili v dobrodelne namene. V trenutku bi rešili vse probleme, brez dela bi ostali prostovoljci in humanitarni delavci, vrste pred Rdečim križem in Karitasom bi izginile, brezdomci bi dobili svoje enote pitershome, bolnišnice bi lahko nabavljale za vse najboljša zdravila itd. Ja, na vrsti je pravosodje, pa organi pregona – samo… ne danes, zdaj se je treba pripraviti na volitve in oblikovati najboljše obljube.

Ker so novinarji tako dobro opravili z bančno luknjo, imajo zdaj priložnost, da opravijo še eno nalogo – ne bo težko. Matej Šurc je napisal knjigo o trgovini z orožjem, Prevarano Slovenijo, z novimi dokumenti, na Hrvaškem in v Bosni vam bodo radi povedali, za koliko so preplačali orožje za »domovinsko« vojno, živi so še (skoraj) vsi akterji tega posla stoletja, v predalu čaka tudi poročilo Mogetove komisije – vse to strnite v enourno oddajo in jo prikažite v istem terminu kot »bančno luknjo«, zelo boste olajšali delo slovenskim volilcem pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami. Ali boste zmogli? Verjamem, da boste, saj ste na bančni luknji naredili izpit. Le še za vašega kolega novinarja se javno potegnite, sramotno je, da obtožba Šurca ostaja brez odmeva.

Za konec še k primeru stranke Solidarnost in 42.000 evrov »nezakonito« pridobljenega denarja. Kako učinkoviti so bili tu novinarji in kako odločno računsko sodišče! Saj se da, če se hoče. Pri večjih grešnikih bo vse samo še lažje, saj je milijone lažje opaziti kot drobiž, kajne g. predsednik vlade in g. pravosodni minister? Če vam je še do enega mandata, vključite »pogum«, »hitrost«, »učinkovitost« in napovejte zdaj rešitev teh rebusov, volilci vas bomo pri tem zagotovo podprli.

Srečo Knafelc, Krvava Peč