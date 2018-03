Občinska uprava Log - Dragomer bo kmalu dobila nove prostore. Kot kaže, že ob koncu letošnjega leta. Poteka namreč prenova Stare šole v Logu pri Brezovici, ki je zaščitena kot kulturna dediščina in v katero so k pouku hodile številne generacije tamkajšnjih prebivalcev. Lansko leto so z javnim naročilom za spremembo namembnosti, rekonstrukcijo in energetsko sanacijo tega objekta izbrali izvajalca As-Primus, s katerim so, kot je pojasnil župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik, sklenili pogodbo za nekaj manj kot milijon evrov. Obnova se je začela januarja in bo končana predvidoma do konca leta.

Občina je prek ministrstva za infrastrukturo pridobila 200.000 evrov nepovratnih sredstev za energetsko prenovo. Še dobrih 35.000 evrov so dobili iz evropskih sredstev za pripravo investicijske in projektne dokumentacije.