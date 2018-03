Če bi kak starš v kočevsko gimnazijo vkorakal okoli osmih zjutraj, bi si mislil, da je to čisto običajen dan. A že do malice so v jedilnici stale stojnice s plakati in brošurami, prišli pa so tudi predstavniki raznih fakultet. Dijaki višjih letnikov so opazovali kot sokoli, zbrano in tiho. Če se še nekaj ur prej niso kaj dosti ukvarjali s kariernim sejmom, je bil ta do konca dneva že glavna tema njihovih pogovorov.

Domov z zajetnimi kupi brošur

Dijaki so si ogledali predstavitve treh različnih študijev. Profesorji in študenti, ki so predstavljali svoje fakultete, so občinstvo s svojimi opisi šol in izobraževalnih programov nekajkrat nasmejali, kako kost, ki so jo dijaki z veseljem sprejeli, pa so vrgli tudi z anekdotami iz svojih študentskih dni. V glavah je ostal stavek enega izmed študentov s filozofske fakultete: »Ne skrbite, saj tako in tako skoraj vsi padejo prvi letnik.« Pred dijaki niso stali neosebni promotorji, temveč živi ljudje, ki se tako kot oni trudijo uspeti v življenju. Večino predavanj so spremljale brošure, v katerih so bili opisani posamezni izobraževalni programi. Nekateri dijaki so si nabrali prav zajetno število, posebej pa so jih zanimale informatika, biotehnika in filozofska fakulteta. Na predavanjih o teh študijih so bila zapolnjena prav vsa mesta. Čeprav je sem in tja kdo deloval nezainteresirano, gledal skozi okno in čakal, da bo dneva konec, ni predstavitev motil nihče. Celo med odmori dijaki niso kramljali kot običajno. Če bi na običajen dan govorili o bližajočih se testih, so tokrat premlevali svoje interese, želje in načrte za prihodnost.

Nekatere večje fakultete se na povabilo na karierni sejem niso odzvale, saj imajo že tako in tako več vpisa kot razpisanih mest. Kljub temu se je na letos že enajstem mini kariernem sejmu predstavilo 25 fakultet, visokih in višjih šol iz Ljubljane, Maribora, Kopra, Brežic, Novega mesta, Kranja… s skoraj 80 različnimi programi. »Čeprav sem na sejmu pogrešala medicinsko in pravno fakulteto, sem se osredotočila na druge učne smeri. Predstavitve so mi bile všeč, saj so poleg smeri, ki so me zanimale, vključevale tudi druge, o katerih prej nisem razmišljala,« je povedala Lana Košir, dijakinja tretjega letnika. Njeno pozornost je na primer na novo pritegnil študij anglistike in francistike na ljubljanski filozofski fakulteti.