Na drugi norveški turneji v smučarskih skokih nič novega. Poljak Kamil Stoch je bil prepričljivo najboljši na današnji tekmi v Lillehammerju, saj je drugouvrščenega rojaka Dawida Kubackega prehitel za kar 27,7 točke. Stoch je tako še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala pred Nemcem Richardom Freitagom na 190 točk in norveške turneje pred Norvežanom Robertom Johanssonom na 56,2 točke.

Peter Prevc je hitro prebolel spodrsljaj v Oslu in na veliki olimpijski skakalnici v Lillehammerju osvojil sedmo mesto, kar je njegova tretja najboljša uvrstitev v sezoni po tretjem mestu v Zakopanah in šestem mestu na poletih na Kulmu. »Zadovoljen sem z uvrstitvijo. Moji skoki so bili na višji ravni kot v Oslu, lahko pa bi bilo tudi boljše. Ponesrečen nedeljski skok s Holmenkollna sem prebavljal kar nekaj časa, a sem napako lahko odpravil, ker sem vedel, kaj je bilo narobe. V finalu sem imel srečo z vetrom, zato bi moral skočiti še dlje. Bil sem med tremi, štirimi tekmovalci, ki smo imeli odbitek zaradi vzgonskega vetra, medtem ko so imeli drugi sedem do deset točk dodatka,« je povedal Peter Prevc.

Točke sta osvojila še Tilen Bartol (24. mesto) in Nejc Dežman (28. mesto). Timi Zajc, Jernej Damjan in Anže Semenič se niso uvrstili v finalno serijo. »Smo bolj zadovoljni kot v nedeljo. Na skoka Prevca po tehnični plati nimam nobenih pripomb, rezerve ima predvsem v sproščenosti. Sedmo mesto je vrhunska uvrstitev, zato si zasluži vse čestitke, saj so to skoki, s katerimi je lahko tekmovati in biti konkurenčen. Bartol je tam, kamor trenutno spada, a je sposoben tudi daljših skokov. Dežman je ujel točke. Škoda za Damjana, ki je naredil podobno napako kot Prevc v Oslu. Zelo zelo je zamudil odriv na odskočni mizi, da je z nje kar padel v prazno. Za Zajca je vse skupaj učna ura. Glede na mladost in s tem pomanjkanje moči je zelo težko skočiti daleč ob tako nizkem zaletnem mestu, kot ga določijo na turneji. Semenič je imel med vsemi najslabše razmere, zato je bil brez možnosti, a je vsaj v poskusni seriji s skokom 136 metrov dokazal, da lahko še skoči daleč,« je tekmo ocenil selektor slovenske reprezentance Goran Janus.

Norveška turneja se bo nadaljevala v Trondheimu, kamor so se na pet ur dolgo vožnjo z avtobusom odpravili zjutraj ob šesti uri. Po hitrem kosilu bodo ob 15. uri že na treningu na skakalnici, na kateri bodo ob 17.30 kvalifikacije za jutrišnjo tekmo. Trondheim bo na letošnjem kongresu Mednarodne smučarske zveze (Fis) edini tekmec Planice za organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023.