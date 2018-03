Oče. Igral je v skupini Prah, ki je bila v sedemdesetih letih zelo priljubljena. Nasploh se je pri nas veliko pelo in igralo. Ob različnih priložnostih. Posebno lepo je bilo, ko se je zbrala vsa družina. Takrat smo zapeli večglasno.

V kreativnem smislu nisem imel glasbenih vzornikov. Vedno sem se trudil, da bi bil neobremenjen z glasbenimi trendi in drugimi izvajalci. Želel sem poiskati svoj lasten izraz. Sem pa vedno rad poslušal jazz, blues in rock’n’roll.

Kočevje je posebno mesto, z zelo zanimivo zgodovino, ki nas zaznamuje. Umeščeno je v prelepo naravo. Kot pisec ne moreš mimo tega. Moram pa priznati, da sem zaljubljen še v nekaj drugih prelepih krajev na tem ljubem svetu. Pišem tam, kjer me ujame navdih. Včasih, ko potujem, včasih doma, sredi množice glasnih ljudi ali pa v osami.

Zelo neproblematičen – seveda z vsemi napakami odraščanja. Bil sem bolj pri »ta pridnih«, veliko sem bral. V spominu so mi ostali predvsem lepi trenutki s kočevske gimnazije. Prvi gimnazijski plesi, nastopi z mojim gimnazijskim bendom Kante, boji za ocene.

Kot do zdaj se bom trudil, da bi bil čim bolj kreativen. In še vedno bom upal, da bo nekoč prišel moj trenutek. Kot je zapisal pokojni glasbeni kolega Arsen Dedić:

“Kad rađala se sreća i čekala je slava pomišljali smo opet to nije ona prava.”(V prevodu: Ko se rojevala je sreča in čakala nas je slava, smo pomislili pri sebi, to ni še tista prava.)

Odlične, vendar žal le za peščico najuspešnejših. Na svojo glasbo nikoli nisem gledal kot na poklic. Gre bolj za izražanje, poslanstvo, morda celo »šamanstvo«, če lahko malo pretiravam.

Ko se začneš ukvarjati z umetnostjo, te nihče ne pripravi na to, da morda kaj, kar boš ustvaril, komu ne bo všeč. Šok ob spoznanju, da nikoli nisi zares vsem všeč, je gromozanski. Spomin na to pa komedija.

V svetu sta zvrsti dobro sprejeti, nekoliko drugače je v Sloveniji. Predvsem šanson je tu marginaliziran in že kar alter.

Moje ustvarjanje ni bilo nikoli zares podrejeno zvrstem. Kot tudi ne trendom. Lani sem posnel peti studijski album Huanani s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, letos sem se lotil albuma v etno duhu.

Rad igram tenis, jadram, dobro jem, potujem po svetu. Vsak prosti trenutek mi je lepo s sinom, hčerko, partnerico Evelin in prijatelji. Prav prijatelji in družina so tisti, ki ti ob vsakem življenjskem dogodku stojijo ob strani. Tega se dobro zavedam.

Naj se prepustijo kreativnemu toku ter pozabijo na slavo in denar. To je minljivo, glasba ostane.