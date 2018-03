Truplo 68-letnega Nikolaja Gluškova je družina našla včeraj zvečer, vzrok smrti pa zaenkrat še ni znan. V 90. letih prejšnjega stoletja je poslovno sodeloval z Berezovskim, ki se je leta 1999 skregal z Vladimirjem Putinom in pobegnil v Veliko Britanijo. Istega leta so Gluškova zaradi goljufije in pranja denarja obsodili na pet let zaporne kazni, ki jih je tudi odsedel. Zadnjih nekaj let je živel v Londonu, kjer so mu odobrili politični azil.

Leta 2011 je na sojenju pomagal Berezovskemu, ki je tožil Romana Abramoviča, ker naj bi ga opeharil za okoli štiri milijarde evrov. Sodnik je verjel Ambramoviču, ki je obtožbe zanikal, Gluškov pa se je na odločitev pritožil. Berezovski se je v tistem času umaknil iz javnosti, marca 2013 pa so ga našli mrtvega v hiši nekdanje soproge. Življenje naj bi si vzel sam, česar pa njegovi prijatelji in družina niso nikoli verjeli. Mrliški oglednik tako primera nikoli ni zaprl.

Gluškova so lani v Rusiji v odsotnosti obsodili na osem let zapora, ker naj bi iz podjetja ukradel 100 milijonov evrov.