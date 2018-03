Hiše v Hrvatski Kostajnici so se porušile kot v filmu, je dejal hrvaški premier Andrej Plenković, ki je obiskal ponesrečeno območje, potem ko se je udeležil seje kriznega štaba v mestu v sisaško-moslavški županiji ob meji z BiH. Plenković je izrazil pretresenost nad tem, da so ljudje v nekaj minutah ostali brez hiš, ter napovedal, da bodo lokalne oblasti poskrbele za njihovo namestitev. Kot je dodal, v nesreči nihče ni bil poškodovan, ker so se sosedje medsebojno obveščali o plazu.

Novinar hrvaške radio televizije (HRT) Igor Ahmetović je na svoji Facebook strani objavil zastrašujoče posnetke do tal porušenih hiš ter poškodovanih cest. Vse je posnel z dronom. Plaz je verjetno posledica tajanja velike količine snega na tem območju, je poročalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1.

Prebivalce nižjih delov Hrvatske Kostajnice pa zaradi hitrega tajanja snega ogrožajo poplave. Reka Una se je že razlila na drugi stani meje, v BiH. Zaradi poplavljenih delov ceste v Hrvatski Kostajnici ob nabrežju reke Une so nekateri prebivalci danes v službo šli kar s čolnom, je poročal hrvaški radio. Kot so dodali, se je Una danes nekoliko umirila, a prebivalci in pristojne službe, ki jim pomaga tudi hrvaška vojska, nadaljujejo s polnjenjem vreč s peskom in utrjevanjem nasipov.

Iz javnega podjetja Hrvatske vode so opozorili, da so poplave možne tudi v porečjih Kolpe in Korane. Iz Karlovca so sporočili, da se omenjeni reki sicer umirjata, a bo minilo še nekaj ur, preden se bo vodna gladina začela zniževati. Doslej v Karlovcu sicer ni bila poplavljena nobena hiša.