Potrošniška raziskava Trusted Brand 2018 je že 12. leto potekala pod okriljem revije Reader's Digest Slovenija. Agencija Valicon je vprašalnik poslala 5000 naročnikom revije, ki so navedli svojo najbolj zaupanja vredno blagovno znamko v skupno 32 kategorijah.

Med blagovnimi znamkami različnih vrst izdelkov so vprašani najpogosteje izpostavili Renault, Gorenje, HP, Medex, Lego, Lekadol, Niveo, Fructal, Marles, Alpino, Radensko, Zlatorog Laško, Barcaffe, Ljubljanske mlekarne, 1001 cvet, Dormeo in Jupol.

Na področju telekomunikacij so najbolj zaupanja vredne blagovne znamke Samsung, Telemach in Telekom Slovenije, na področju storitev pa Sonček, NLB, Zavarovalnica Triglav, Petrol, Hervis, Mercator, Thermana Laško in Rogla. Med slovenskimi nadaljevankami je slavila Ena žlahtna štorija, med mediji pa Pop TV, Val 202 in Slovenske novice, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala glavna urednica revije Reader's Digest Slovenija Maja Lihtenvalner.

Najmanj zaupanja vreden tudi letos poklic politikov

Letos so že petič podelili tudi priznanja v kategorijah na področju varovanja okolja, in sicer so jih prejeli ponudnik elektrike Gen-I, proizvajalec čistil Frosch in prodajalec živil Mercator. Najbolj zaupanja vreden poklic že vseh 12 let izvajanja raziskave ostaja poklic gasilcev. Zaupa jim 97,6 odstotka vprašanih, je povedala Lihtenvalnerjeva. S še vedno več kot 90-odstotno podporo sledijo medicinske sestre in piloti, nato pa nekaj pod njo zdravniki in kmetovalci.

Najmanj zaupanja vreden je tudi letos poklic politikov. Tem ne zaupa kar 94,8 odstotka anketiranih, kar je 0,4 odstotne točke več kot lani. Sledijo duhovniki, sindikalni voditelji, sodniki in finančni svetovalci. Med prvo peterico institucij, ki jim Slovenci najbolj zaupamo, so se znašli zakonska zveza, evro, televizija in radio, tisk ter mednarodna podjetja. Nezaupanje v pravni sistem se je sicer zmanjšalo, a ostaja na visokih 82,2 odstotka. Cerkvi ne zaupa 74,2 odstotka anketiranih, nezaupanje v vlado pa je z lanskih 84,4 odstotka upadlo na 78,9 odstotka.

Šesto leto zapored je v anketo vključen tudi izbor najbolj zaupanja vredne osebnosti v Sloveniji. Med televizijskimi voditelji gre naziv že petič Slavku Bobovniku, najbolj zaupanja vreden radijski voditelj je tako kot lani Denis Avdić, medtem ko so anketirani med glasbeniki letos izbrali Ansambel Saša Avsenika, med poslovneži Iva Boscarola, med športniki pa Gorana Dragića.