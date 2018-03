Štrukelj se je na današnji tiskovni konferenci dotaknil sinočnjih pogajanj z vladnimi pogajalci, na katerih naj bi se bolj ali manj uspeli dogovoriti o vseh zahtevah, kar bi pomenilo odpoved jutrišnje stavke. A po njegovih navedbah glavna vladna pogajalka, generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, zadeve kasneje ni želela več parafirati, kar mu je sporočila kar prek telefona. »Za ceno stavke bomo vztrajali, da vlada sprejme tisto, kar so se pooblaščeni pogajalci včeraj dogovorili. Trmasti in bojeviti bomo. Novih zahtev ne bomo postavljali, bomo pa zahtevali to, do česar smo že prišli. Iz nas se oblasti ne bodo norčevale. Od tega ni več mogoče odstopiti,« je bil jasen glavni tajnik Sviza. Štrukelj sicer vladi, odnos katere je opisal kot ponižujoč, toplo priporoča, naj sindikata ne preizkuša. »Mi smo ta trenutek najbolj ziritirana skupina v tej državi, skupina, ki se zaveda, kaj je na tehtnici. Če bomo šli do konca, bo račun velik.«

Kozlovičeva: Mandata za parafiranje dogovora s Svizom nisem imela Kozlovičeva na drugi strani pravi, da je vladna koalicija pripravila »konkreten predlog, dobro ponudbo«, ki pa jo je zaradi finančnega okvira vezala na približevanje sindikatov. Danes pa je sporočila, da kot vladna pogajalka ni imela mandata za parafiranje dogovora s šolskim sindikatom Sviz. Koalicija je namreč svoj predlog ponudila »kot paket« in ker ga s sindikalno stranjo, s katere ni bilo približevanja, niso v celoti uskladili, te odgovornosti ni mogla prevzeti, je pojasnila. Kozlovičeva je danes dejala, da nič ni dogovorjeno, dokler ni v resnici dogovorjeno vse. Po njenih besedah je bila ponudba, ki so jo dali v ponedeljek, zelo resna in zelo konkretna, a je bila vezana na to, da je potrebno približevanje tudi z druge strani. Pri tem je med predlogi, kjer ni bilo približevanja, omenila vprašanje napredovanj, delovne uspešnosti in tudi same dinamike izplačil.