V Kanadi bo bankovce za deset dolarjev kmalu krasila podoba Viole Desmond, ki so jo pred 72. leti zaprli, ker je sedela na napačni strani kinodvorane. Desmondova je sprva delala kot učiteljica, sanjala pa je o poklicu kozmetičarke. A so bile takrat, v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja, te šole odprte zgolj za belopolte, zaradi česar je izobrazbo pridobila v ZDA. Kasneje je v domovini odprla svoj salon in sčasoma še kozmetično šolo.

Leta 1946 se ji je pokvaril avtomobil, med čakanjem na vlečno službo pa si je privoščila obisk kina. Ker je slabo videla, je skušala sedeti čim bliže platnu, a ji je sedenje v parterju onemogočil zaposleni, ki jo je opomnil, da je za »ljudi, kot je ona, na voljo zgolj balkon«. Na opozorilo se ni ozirala in je sedla na »prepovedan« del, od koder jo je potem pospremila policija. Obsodili so jo zaradi izogibanja plačilom davkov, ker ni plačala dodatnega 0,01 dolarja dodatka za sedež v parterju, v zaporu je zaradi tega preživela 12 ur, kasneje pa dobila še 26 dolarjev kazni. Po incidentu je postala ena najprepoznavnejših bork za človekove pravice.

Desmondovo, ki je umrla leta 1965, je na slovesnosti zastopala njena sestra Wanda Robson. »Česa takšnega si nisem nikoli niti predstavljala, res lepa gesta. Naša družina se bo zapisala v zgodovino. Najlepše hvala vsem,« je po poročanju britanskega Guardiana povedala Robsonova.

Podobo Desmondove bodo upodobili na prvem navpičnem bankovcu, ne bo pa prva ženska, upodobljena na kanadskih bankovcih, saj je na številnih že podoba britanske kraljice Elizabete II. Bo pa Desmondova prva Kanadčanka na bankovcih. Slednji bodo v obtok prišli do konca leta.