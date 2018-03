Preiskava omenjenega odbora se je sicer diskreditirala, ko je njegov predsednik Devin Nunes s Trumpovim dovoljenjem objavil memorandum z namenom očrnitve preiskovalcev FBI, kar je predsednik potem prikazal kot jasen dokaz svoje nedolžnosti.

Svoj memorandum so potem z malce zamude, ker je imel Trump v tem primeru pomisleke glede nacionalne varnosti, objavili še manjšinski demokrati. V nobenem primeru ni šlo za nič, kar bi vplivalo na preiskavo, ki jo vodi posebni tožilec Robert Mueller.

Trump se je na sporočilo o koncu preiskave odzval s tvitom, v katerem je z velikimi črkami poudarjal, da odbor po 14 mesecih temeljite preiskave ni našel nobenega dokaza o sodelovanju ali usklajevanju med Trumpovo kampanjo in Rusijo za vplivanje na predsedniške volitve leta 2016.

Demokrati so po zaprtju politične preiskave v predstavniškem domu izrazili ogorčenje in obtožili republikance, da ščitijo predsednika. V primeru, da demokratom novembra uspe osvojiti večino v predstavniškem domu, bodo preiskavo potem znova odprli januarja 2019, republikanci pa jih bodo obtožili politizacije, če seveda do takrat Mueller že ne bo kaj objavil.

Republikanci so ob ugotovitvi, da niso našli dokazov za sodelovanje Trumpove kampanje z Rusi, ugotovili še, da se ne strinjajo z oceno ameriških obveščevalcev, da je skušal ruski predsednik Vladimir Putin pred volitvami pomagati Trumpu. Če ne zaradi drugega, vsaj zato, da zamajejo ameriški politični sistem oziroma ponagajajo demokratski kandidatki Hillary Clinton, ki se je zamerila Putinu z vprašanji o legitimnosti ruskih volitev.

Republikanci razglasili Trumpovo nedolžnost

Republikanci so končali preiskavo s politično razglasitvijo Trumpove nedolžnosti, pri čemer so nerodno priznali, da jim ni nikoli šlo za rešitev bistvenega problema, kar je poseg v ameriški sistem od zunaj in kako preprečiti, da se kaj takšnega ne ponovi. S tem hote ali nehote ustvarjajo videz, da je vpletanje v redu, dokler jim je v korist.

Malce bolj resno preiskavo v kongresu vodijo še v dveh senatnih odborih, med drugim v odboru za obveščevalne zadeve, ki za sedaj še ne politizira. Republikanci in demokrati opravljajo svoje delo za zaprtimi vrati brez javnih strankarskih prepirov. Senatorji obeh strank so sprejeli, da so se vpletali Rusi in ne Kitajci oziroma 200-kilogramski debeluh iz svoje postelje iz New Jerseyja, kot je to pred volitvami ugibal Trump.

Republikanci pripravljajo okoli 150 strani poročila, ki bo kmalu objavljeno, ne glede na to, kaj bodo rekli demokrati, ki ga bodo dobili danes zjutraj.

Glavno preiskavo ruskega vpletanja v volitve, ki že ima resne posledice za nekaj igralcev okoli Trumpa na ameriški strani, kot je bivši šef kampanje Paul Manafort, pa vodi Mueller.

Trump si ga je nakopal na vrat, ko je maja lani odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja in preiskava sedaj vključuje tudi morebitno oviranje pravosodja s strani predsednika ZDA, poleg vseh ostalih zadev, ki sproti uhajajo v medije.