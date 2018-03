Brez podpore stranke Most-Hid vladajoča stranka Smer-SD premierja Roberta Fica in skrajno desna Slovaška nacionalna stranka ne bosta prestali nezaupnice vladi, ki jo je v ponedeljek zahtevala opozicijska liberalna stranka Svoboda in solidarnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Most-Hid vztraja pri razpisu predčasnih volitev, kljub temu, da je notranji minister Robert Kalinak po petkovih množičnih protivladnih protestih v ponedeljek odstopil.

Petkovi protesti proti slovaški vladi in z zahtevami po učinkoviti preiskavi Kuciakovega umora so bili najbolj množični protesti na Slovaškem po koncu komunizma v Vzhodni Evropi pred tremi desetletji.

Kuciak je preiskoval korupcijo na Slovaškem in je pripravljal prispevek o povezavah med italijansko mafijo in ljudmi blizu Fica, ki je vse obtožbe sicer zanikal. Nedokončan prispevek so objavili po Kuciakovem umoru 26. februarja. 27-letnega Kuciaka in njegovo zaročenko so ustrelili in ubili na njunem domu v kraju Velka Mača blizu Bratislave.

Fico je koalicijsko vlado oblikoval po volitvah leta 2016.