Sejem Dom je največji specializirani mednarodni sejem s področja graditeljstva v Sloveniji in sosednjih regijah s ponudbo vsega za gradnjo.

Kot je za STA pojasnil vodja sejma Stane Kavčič, sejem ponuja vse za gradnjo, rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo, energijsko učinkovitost, stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehnologijo, notranjo opremo, varovanje in urejanje okolice.

Sejem bo tudi letos spremljal bogat obsejemski program. Obiskovalcem bodo med drugim na voljo brezplačna predavanja in nasveti, ki sta jih pripravila gradbeni inštitut ZRMK in svetovalna mreža Ensvet.

Ob odprtju sejma bodo podelili okoljsko priznanje znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva. S priznanjem si Gospodarsko razstavišče skupaj z Gradbenim inštitutom ZRMK prizadeva za večjo kakovost in konkurenčnost na področju graditeljstva v Sloveniji, s tem pa spodbuja slovenske inovacije.