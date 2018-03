»Združeno kraljestvo je zelo cenjena članica in ta incident močno skrbi Nato. Nato je glede tega v stiku z britanskimi oblastmi,« je v izjavi pozno v ponedeljek sporočil Stoltenberg. »Uporaba kateregakoli živčnega strupa je grozljiva in popolnoma nesprejemljiva,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Stoltenberg je podporo Londonu izrazil le nekaj ur potem, ko je premierka Theresa May v parlamentu dejala, da je za zastrupitev bivšega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala najverjetneje odgovorna Rusija.

Odziv Nata naj bi še okrepil ugibanja, da bi se lahko Velika Britanija odločila za sprožitev petega člena severnoatlantske pogodbe, ki določa, da je napad na eno članico napad na vse. Po poročanju BBC naj se sicer vlada v Londonu ne bi odločila za ta izjemen ukrep in bo iskala druge načine za soočenje z Rusijo.

Na Otoku celovito pojasnilo Moskve pričakujejo do konca današnjega dne. V nasprotnem primeru bodo sklepali, da je šlo v primeru napada na Skripala za »nezakonito uporabo sile Rusije proti Združenemu kraljestvu« in bodo v odgovor sprejeli »niz ukrepov«.

Moskva, ki vseskozi zanika vpletenost v napad, je zadnje izjave Mayeve označila za »cirkuško predstavo« in »politično kampanjo, ki temelji na provokacijah«.

O preiskavi dogajanja bo danes pod vodstvom notranje ministrice Amber Rudd znova razpravljal posebni odbor britanske vlade Cobra.

V bolnišnico je zaradi napada moralo skupno 21 ljudi

66-letnega Skipala in njegovo 33-letno hčerko Julijo so 4. marca nezavestna našli na klopi v parku v Salisburyju na jugu Anglije. Oba sta še vedno v kritičnem stanju. Skupno so morali v povezavi z napadom nanju v bolnišnico sprejeti 21 ljudi, med njimi tudi policista, ki ju je našel.

Kot je v ponedeljek razkrila Mayeva, je bil v napadu uporabljen živčni strup novičok. Tega naj bi v 80. letih minulega stoletja razvila Sovjetska zveza, učinkovati pa začne bodisi ob vdihavanju ali prek izpostavljenosti kože.

Solidarnost z Londonom je v telefonskem pogovoru z Mayevo že izrazil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot so sporočili z Downing Streeta, sta se pogovarjala o "vzorcu agresivnega ravnanja Rusije in se strinjala, da je pomembno glede odziva delovati v sodelovanju z zaveznicami", še piše AFP.

Tudi ameriški državni sekretar Rex Tillerson je v ponedeljek Londonu sporočil, da so solidarni s svojimi zavezniki v Združenem kraljestvu in da bodo tesno usklajevali odgovore. Izrazil je ogorčenje, da je, kot kaže, Rusija znova skušala umoriti zasebnega državljana na ozemlju tuje države in pozval k resnim posledicam za odgovorne.