Če ne bo v naslednjih treh letih zagrešil podobnega dejanja in bo ostal trezen, se bo 56-letni nekdanji zvezdnik izognil 90-dnevni zaporni kazni, ki bo tako še vedno ostala v veljavi, poročajo ameriški mediji.

To je le zadnja v vrsti težav Rodmana z zakonom, ki je svetovno medijsko prepoznavnost pridobil tako s košarkarskimi dosežki kot tudi z burnim in razvpitim zasebnim življenjem, ki so ga spremljali incidenti, povezani z odvisnostjo.

Rodmana je januarja v kraju Newport Beach v južni Kaliforniji ustavila policijska kontrola in ga po spodletelem preizkusu treznosti aretirala zaradi vožnje pod vplivom alkohola, pri pregledu je imel raven alkohola v krvi trikrat nad dovoljeno mejo.

Po izpustitvi iz pripora se je Rodman po navedbah njegovega odvetnika Paula Meyerja nemudoma vključil v program odvajanja od alkohola.

Lani februarja je bil Rodman že obsojen na triletno pogojno kazen ter 30 ur družbeno koristnega dela zaradi povzročitve prometne nesreče junija 2016 v Santi Ani, ko je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in je pobegnil s kraja nesreče. Pred tem je bil že dvakrat aretiran zaradi vožnje v vinjenem stanju, in sicer v letih 1999 in 2003.

Rodman je v 14 sezonah v ligi NBA igral za klube, kot so Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks. Osvojil je tudi pet šampionskih prstanov.