Kdaj bo vlada v parlament poslala predlog o priznanju Palestine in bo odbor za zunanjo politiko (OZP) opravil razpravo o posledicah priznanja, ni jasno niti po današnji predstavitvi izraelskega in palestinskega veleposlanika v parlamentu. Tri mesece pred volitvami in zgolj še z dvema rednima sejama parlamenta se vladni koaliciji izteka čas za izpolnitev obljube o priznanju Palestine v tem mandatu. Postopek se ne premakne naprej, ker je predsednik zunanjepolitičnega odbora Jožef Horvat nezadovoljen z informacijo glede morebitnih posledic priznanja, ki jo je dobil od vlade. Ta namreč vsebuje le kratek povzetek opravljenih analiz ministrstev.

V Levici, ki se od vsega začetka najbolj zavzema za priznanje Palestine, so nad takšnim ravnanjem Horvata zgroženi in zahtevajo sklic nujne seje odbora. Kot je dejal poslanec Levice Matej T. Vatovec, želijo z zahtevo za sklic nujne seje pospešiti postopek. Radi bi, da odbor v petnajstih dneh opravi še predzadnji korak do priznanja Palestine in bi poslanci o priznanju glasovali že na marčevski seji. »Kot kaže, sta zaviralca dva. Eden je predsednik vlade, ki ga skrbi, kaj bi priznanje prineslo, drugi je predsednik zunanjepolitičnega odbora,« meni Vatovec.

Dobro uro je danes izraelski veleposlanik Ejal Sela poslancem OZP predstavljal stališča Izraela, zakaj naj Slovenija ne prizna Palestine, in odgovarjal na njihova vprašanja. Slabo uro je to počel palestinski veleposlanik Salah Abdel Šafi . »Bila je odprta, odkrita in demokratična razprava. Med njo sem dejal, da je Izrael edina demokracija med Marakešem in Bangladešem,« je po srečanju s poslanci dejal redkobesedni veleposlanik Sela. Čeprav je v preteklosti že dejal, da se bodo ob morebitnem slovenskem priznanju Palestine odnosi med državama poslabšali, tega danes ni hotel ponoviti. Dejal je le, da Izrael pričakuje, da Slovenije ne bo priznala Palestine, a da gre za slovensko odločitev.

Razprava o priznanju Palestine v OZP se bo nadaljevala, ko bodo od vlade dobili relevantno gradivo s posledicami priznanja Palestine na gospodarskem in zunanjepolitičnem področju, je medtem napovedal Horvat in zavrnil očitke, da bi OZP zavlačeval s postopkom. Kot je pojasnil, je premierja Cerarja v pismu že zaprosil za relevantna gradiva o posledicah priznanja, a teh še ni prejel.

Šafi: Slovenija je opravila že 99 odstotkov priznanja

»Postavljali so veliko vprašanj. Zanimali so jih notranji palestinski odnosi in kaj bi priznanje prineslo mirovnemu procesu,« je po srečanju s poslanci dejal bolj zgovoren palestinski veleposlanik Šafi. Poslancem je predstavil politične in pravne razloge za priznanje. To dejanje bi po njegovih besedah pomenilo spodbudo, da se Palestinci vrnejo za pogajalsko mizo kot enakopravni partnerji. »Z Izraelom se ne bi več pogajali, ali naj imamo državo ali ne, temveč o obliki končanja okupacije, Jeruzalemu, beguncih in drugih odprtih vprašanjih,« je dejal Šafi.

Šafi je še opozoril, da je bila Palestina leta 2012 s posebno resolucijo OZN, ki jo je podprla tudi Slovenija, sprejeta v OZN kot opazovalka nečlanica. »Resolucija vse države poziva k priznanju Palestine in Palestincem priznava pravico do samoodločbe, državnosti in svobode. Dejansko je Slovenija postorila že 99 odstotkov postopka (priznanja, op.a.). Opraviti mora zgolj še manjkajoči korak in formalno priznati državo Palestino,« je dejal Šafi. Ali bo Slovenija to dejansko storila v naslednjih tednih, Šafi ni želel ugibati.