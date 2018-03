V prvi slovenski nogometni ligi bo 23. krog raztegnjen kar na tri dni od torka do četrtka. Zaradi televizijskih prenosov bo večina tekem že popoldne, ko so navijači klubov še v službah ali šolah, kar bo vplivalo na obisk na stadionu. Najbolj spektakularna tekma se obeta danes v Ljudskem vrtu, kjer bo državni prvak Maribor gostil Domžale, ki so v odlični formi, saj so nanizale že šest zmag zapored. Derbi za obstanek bo med Krškim, ki šele lovi tekmovalni ritem, in Ankaranom. Jutri ob 14. uri bo Celje, ki utegne biti hit pomladi, gostilo bojeviti Triglav, ob 16. uri bo vodilna Olimpija gostila Rudar, ki je tudi v dobri formi. V četrtek ob 15. uri bo v Novi Gorici še tekma Gorica – Aluminij.

MARIBOR – DOMŽALE danes ob 16. uri, sodnik: Žnidaršič Čeprav rada skrbno pilita taktiko ravno za medsebojne obračune, jima bo za »postevropski« derbi kroga v Mariboru spet zmanjkalo časa. Pozno poleti je trdemu dvoboju to celo koristilo, zmanjkali so samo goli. »Tudi to bo agresivna tekma z visokim tempom, zanimiva za gledalce,« napoveduje Dino Hotić, vezist Maribora. Trener Darko Milanič je prvake, ki so doma zmogli le dva remija, v soboto proti Ankaranu povlekel iz rezultatskih spodrsljajev, Simon Rožman pa tudi z igro dokazuje, da Domžale spomladi nadaljujejo jesenski niz. Maribor je Domžalčane konec oktobra zadnji premagal v prvenstvu, a jim je tudi zadnji zabil gol. »To dokazuje, da so močni. Morali bomo pokazati, zakaj smo pred njimi na lestvici.« Pet golov na treh tekmah pove nekaj, ampak tudi skrije dovolj. »Priložnosti je bilo še za več golov,« se vseeno hrabri Darko Milanič. Domžale ocenjuje za drugačne kot lani. Razlika je bolj napadalna miselnost, še posebej igra po bokih, kjer pa jesensko formo še lovi Mitja Viler. Prav po tej strani rada prodreta Matija Širok in Agim Ibraimi, ki se vrača v Ljudski vrt. »Ibraimija je imel Viler dolgo kot soigralca. Ve, kaj mora narediti.« Po poškodbah se pri vijoličastih vračata tako Marko Šuler kot Jan Mlakar, ki bo ponudil (še) večjo konkurenco v napadu. Kaj bo Rožman pripravil tokrat? »Nazadnje je na naši domači tekmi spremenil postavitev, ko smo začeli mi dominirati. V Domžalah se je postavil drugače, zdaj je na dveh tekmah igral nespremenjeno tako s postavo kot strategijo. Pripravljeni moramo biti, da bodo tukaj razmišljali kako drugače.« Domžale prihajajo v Ljudski vrt z nizom šestih zaporednih zmag. »Vsaka tekma je zgodba zase, zato moramo pozabiti na ta niz,« opozarja Amedej Vetrih. »Najpomembnejša misel pred tekmo je, da moramo pokazati svoj maksimum. Zbrani in agresivni bomo morali biti vseh devetdeset minut.« Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Šuler, Viler, Cretu, Pihler, Bohar, Vršič, Bajde, Tavares, Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Meljnak, Husmani, Ibraimi, Ibričić, Alvir, Kirm, Bizjak. Naš namig: 0.