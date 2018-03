Novico je posredno potrdil tudi Gröningov odvetnik Hans Holtermann, ki je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal, da »k temu ne želi nič povedati, novice pa tudi ne bo demantiral«.

Gröning je bil častnik enot SS v nacističnem koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau na Poljskem. Pri enotah SS v Auschwitzu je služil od septembra 1942 do oktobra 1944 in je bil odgovoren za upravljanje z denarjem in dragocenostmi umorjenih. Zato se ga je v medijih prijel vzdevek »knjigovodja iz Auschwitza«.

Bil je med tistimi, ki so v Auschwitzu pričakali vlake z deportiranci. Sledila je delitev na »sposobne za delo« in »neuporabne«. Ena njegovih nalog je bila pobrati prtljago, ki so jo na peronih pustili slednji, ko so jih odpeljali v plinske celice. »Sledi množičnega umora je bilo treba zabrisati, preden so prišli naslednji taboriščniki,« je njegovo delo v obtožnici opisalo tožilstvo. Prtljago je moral nato preiskati, popisati denar in dragocenosti ter jih poslati na sedež v Berlin.