Možnosti, da bi se prodajni postopek Gorenjske banke sklenil v kratkem, so neznatne. Do petka se izteče rok, do katerega bi morala srbska AIK banka v lasti Miodraga Kostića predložiti potrebna soglasja srbske, slovenske in Evropske centralne banke (ECB) o prevzemu Gorenjske banke. Tako so namreč januarja letos na skupščini odločili delničarji Save, 37,65-odstotne lastnice Gorenjske banke.

V srbski centralni banki so za Dnevnik povedali, da AIK banka ni dobila njihovega soglasja za prevzem Gorenjske banke. Razlogov za takšno odločitev niso na