Slovenski delodajalci bodo zaposlovali tudi v drugem četrtletju, kaže zadnja raziskava agencije Manpower Slovenija o napovedi zaposlovanja med aprilom in junijem, ki so jo opravili med 620 delodajalci. Da bodo dodatno zaposlovali, je napovedalo 15 odstotkov delodajalcev, nobeno od vprašanih podjetij pa ni napovedalo odpuščanja. Najbolj optimistični glede zaposlovanja so delodajalci v proizvodnji, transportu, logistiki in komunikacijah.

Največji upad: gostinstvo in turizem Napovedi zaposlovanja za prihajajoče četrtletje so šest odstotkov nižje kot v iztekajočem se prvem četrtletju, oziroma za 12 odstotnih točk nižje kot v enakem lanskem obdobju, ki pa je bilo rekordno in najverjetneje težko ponovljivo. Najbolj so napovedi zaposlovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani upadle v panogi hotelirstvo in gostinstvo, kjer so zaposlitvene možnosti šibkejše za 33 odstotnih točk. »Gre pa za panogo z izrazito sezonskimi vplivi, kjer so nihanja nekaj naravnega. Zaposlitvenih priložnosti je bistveno več v času novoletnih in zimskih počitnic, torej prvem četrtletju, in v času poletnih dopustov, torej v tretjem četrtletju, zato je upad v drugem četrtletju pričakovan,« pojasnjuje Nebojša Biškup, regijski menedžer Manpower Slovenija in Hrvaška.

Biškup: Priložnosti za delo še naprej so Napovedi zaposlovanja so za 18 odstotnih točk nižje tudi v gradbeništvu, v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin za 16 odstotnih točk, v proizvodnji pa za 15 odstotnih točk. Z nespremenjenim tempom bodo zaposlovali v javnem sektorju in na področju socialnih storitev. »A napovedi zaposlovanja so vseeno pozitivne in iskalci zaposlitve bodo še naprej imeli priložnost za delo. Ne smemo pozabiti, da so bile napovedi zaposlovanja za drugo četrtletje 2017 rekordne, saj so bile najvišje vse od začetka vodenja naše raziskave leta 2011,« poudarja Biškup. Še naprej se bodo kadrovsko tako kot lani najbolj krepili v velikih podjetjih, kjer pa so napovedi zaposlovanja vseeno 24 odstotnih točk nižje kot v enakem obdobju lani, velikim podjetjem po dinamiki zaposlovanja sledijo mala podjetja in šele nato srednje velika podjetja.

Kako bodo vplivale volitve? Na napovedi delodajalcev vplivajo dogajanja tako na nacionalni kot globalni ravni. Zato bo zanimivo videti napovedi za tretje četrtletje, ki jih bodo delodajalci dali le nekaj tednov pred junijskimi parlamentarnimi volitvami. Rast zaposlovanja sicer napovedujejo delodajalci v vseh regijah. Že tradicionalno so najbolj optimistične napovedi v jugovzhodni regiji, saj bo zaposlovalo vsaj 13 odstotkov podjetij, najmanj pa napovedi delodajalcev severovzhodne regije. So pa v vseh regijah napovedi zaposlovanja v primerjavi s prvim četrtletjem nižje. Najbolj v osrednji in severovzhodni regiji, in sicer za sedem odstotnih točk. Še najbolj stabilna napoved zaposlovanja je v jugovzhodni regiji.

Zaposlitveni val v Nemčiji Globalna raziskava zajema napoved zaposlovanja v 44 državah. Najbolj izstopa napoved zaposlovanja v Nemčiji, saj je najboljša v zadnjih šestih letih, napoved delodajalcev v proizvodnji pa celo najboljša vse od leta 2008. Delodajalci na Finskem napovedujejo največjo rast zaposlovanja od leta 2012, vse od leta 2008, torej začetka globalne krize, najbolj optimistične napovedi sporočajo tudi nizozemski zaposlovalci. Bo pa trend zaposlovanja šel še naprej v negativno smer v Italiji, ki je tudi edina od 44 držav, ki ne napoveduje dodatnega zaposlovanja.