»Potek tekme lahko nadzoruješ brez žoge in lahko si v težavah, če imaš žogo v posesti,« je po prvenstveni zmagi proti Liverpoolu (2:1) dejal Jose Mourinho. Trener Manchestra Uniteda je v eni povedi opisal del svoje filozofije, od katere kljub kritikam ne odstopa. Teh se je znova naposlušal v zadnjih dneh, saj je imela njegova ekipa proti Liverpoolu žogo v posesti le 32 odstotkov igralnega časa, proti vratom pa je ustrelila le petkrat. »Ni mi mar, kaj ljudje govorijo. Fantje so veseli in jaz sem vesel,« je odvrnil 55-letnik.

A za mnoge neprivlačna in dolgočasna taktika Portugalcu že vrsto let prinaša uspehe. Nič drugače ni bilo na prvi tekmi osmine finala proti Sevilli. Tedaj so Andaluzijci proti vratom Uniteda sprožili 25 strelov, a se na koncu morali sprijazniti z remijem brez golov. Tudi sicer ima Mourinho s Sevillo pozitivne izkušnje. Kot trener Reala je proti njej izgubil le enkrat, zmagal pa kar sedemkrat. »Sevilla je na obeh tekmah skupinskega dela z Liverpoolom igrala neodločeno. Je zelo dobra ekipa. Sami še zdaleč nismo najboljši, a če se prebijemo v četrtfinale, je mogoče čisto vse,« je na novinarski konferenci dejal Mourinho. Udeležil se je je tudi Unitedov branilec Michael Carrick in naznanil, da se bo po sezoni upokojil. Zaradi zdravstvenih težav bo dvoboj bržkone izpustil Carrickov soigralec Paul Pogba, pri Sevilli pa se spopadajo s težavami na desnem krilu, saj sta poškodovana Sebastien Corchia in Jesus Navas, Miguel Layun pa ima prepoved nastopa.

S sedeža Evropske nogometne zveze so sporočili, da bo jutrišnji povratni dvoboj med Barcelono in Chelseajem sodil Damir Skomina. Na Camp Nouu mu bodo pomagali rojaki Jure Praprotnik, Robert Vukan, Matej Jug, Slavko Vinčič in Tomaž Klančnik.