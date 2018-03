Predlog dogovora so predstavniki vladne in sindikalne strani pripravili po današnjih pogajanjih, ki so sledila srečanju pri predsedniku vlade Miru Cerarju in predstavnikih vladne koalicije, na katerem so vsem sindikatom, s katerimi potekajo pogajanja o stavkovnih zahtevah, predstavili približevalni predlog. Podrobnosti niso želeli pojasniti, po neuradnih informacijah pa naj bi vlada za izpolnitev stavkovnih zahtev namenila 266 milijonov evrov.

Stavka v sredo BO! Tako je v popolnem soglasju odločil glavni stavkovni odbor. Razlog: Vlada je od praktično usklajenega dogovora odstopila. Ne vemo pri čem smo, praktično smo na ničli. Zakaj se je to zgodilo, ne vemo. Če bo potrebno bomo stavko še zaostrovali. — SVIZ Slovenije (@SVIZSlovenije) March 12, 2018