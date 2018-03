»Ljudje potrebujejo nove pristope, da pridejo do novega znanja. Sploh pa moramo najti stičišče med šolstvom, gospodarstvom in lokalno skupnostjo, in prav ta projekt je idealna priložnost za to,« meni velenjski župan Bojan Kontič.

Mestna občina Velenje je zato za projekt Vzorčnega mesta že zagotovila prazne prostore v nakupovalnem centru sredi mesta, kjer so postavili različne vizualizacije, ki bodo obiskovalcem ponudile interaktivno izobraževanje, in že lani za to namenila 100.000, letos pa še dodatnih 137.000 evrov proračunskega denarja. Finančno podporo projektu je ponudilo tudi velenjsko Gorenje. »To, kar mladi lahko vidijo pri nas, je podlaga učnemu sistemu učencev od prvega do četrtega razreda, ki tu nekaj doživijo, se hkrati zabavajo in tudi učijo,« pravita strokovnjak za virtualne komunikacije in nove metode izobraževanja, vodja vzorčnega mesta Miha Cojhter in idejni vodja projekta Erik Kapfer.

V Vzorčnem mestu kot prvem tovrstnem ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, bodo obiskovalci delali poskuse po principu »naredi sam« in se udeležili programov strokovnega razvoja. Odkrivali bodo interaktivne učne postavitve, letos pa se bodo zamenjale teme robolektrika, 10.000 milj in vojne sveta. V Ulici virtualne resničnosti bodo lahko mladi izkusili virtualno resničnost in skozi simulacije spoznali različna delovna okolja, kot so pisarna, rudnik, pekarna in laboratorij.

V transmedijskem kotičku bodo predvajali program Znanstvene TV za otroke in mlade, poudarek bo na pripovedovanju zgodb skozi številne medije, digitalni pismenosti in varni rabi spletnih družbenih omrežij. V digitalnem laboratoriju se bodo obiskovalci lahko preskusili v programiranju, razvijali pametne rešitve in celo izdelali prototipe zamisli. Interaktivna soba pobega je namenjena novi metodi osvajanja znanja, ki ga bodo obiskovalci pridobili v tem vzorčnem mestu ter bo ponudila prehode med resničnim in virtualnim svetom.