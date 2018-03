Da je bil Poljak Kamil Stoch, trenutno najboljši skakalec na svetu, v Oslu žrtev vetrovne loterije, je dokazal v Lillehammerju, kjer je pometel s tekmeci. V prvi seriji za trening je bil najboljši s skokom 140 metrov, drugo serijo je izpustil, v kvalifikacijah pa je bil z dosežkom 139,5 metra znova razred zase. »Trener Horngacher je v pogovoru potrdil moje občutke iz Osla, da sem bil žrtev razmer in nisem naredil napake. S svojo formo sem zadovoljen, ne morem pa oceniti, ali lahko prikažem še boljše skoke,« je povedal Kamil Stoch, ki bo moral kupiti novo potovalno torbo za nagrade.

Prireditelji norveške turneje zmagovalca kvalifikacij nagradijo z vazo in po zmagah v Oslu in Lillehammerju ima že dve. Glede na trenutno formo je favorit za vazo tudi na preostalih dveh prizoriščih v Trondheimu in Vikersundu (poleti). Drugouvrščeni rojak Dawid Kubacki je zaostal kar 16,9 točke, potem ko je imel v drugi seriji za trening najdaljši skok dneva 141 metrov. Stoch se je s prepričljivo zmago v kvalifikacijah še utrdil v skupnem vodstvu norveške turneje, za katero šteje prav vsak skok v kvalifikacijah in na tekmi. Stoch ima po šestih skokih izmed šestnajstih že 23,5 točke prednosti pred brkatim Norvežanom Robertom Johanssonom.

Slovenski selektor Goran Janus je bil ob sinočnjem telefonskem pogovoru precej boljše volje kot v nedeljo zvečer po tekmi v Oslu. Na današnjo tekmo se je uvrstilo šest slovenskih skakalcev. Izpadel je Anže Lanišek, ki si je nastop v svetovnem pokalu priboril skozi uspehe v celinskem pokalu. Peter Prevc je s petim mestom v kvalifikacij znova vzbudil upanje, da bi bil lahko ob popolnih skokih konkurenčen tekmovalcem v najboljši deseterici. »Po hudi napaki, ki jo je naredil na odskočni mizi na Holmenkollnu, zaradi divjega tekmovalnega ritma, ko smo vsak dan na skakalnici, ni bilo veliko časa za filozofiranje, ampak se je treba hitro resetirati. To smo naredili v nedeljo zvečer skozi pogovor na avtobusu med triurno vožnjo iz Osla v Lillehammer. Na veliki olimpijski skakalnici v Lillehammerju je Peter lepo stopnjeval svoje dosežke (126,5 m – 24. izid prve serije za trening, 129 m – 15. izid druge serije za trening, 132 m – 5. izid kvalifikacij, op. p.). Zlasti kvalifikacijski skok je bil zelo lep, saj je popravil nekatere stvari v preletu in drugem delu. Z dvema takšnima skokoma na tekmi ne bi bil konkurenčen le za najboljšo deseterico, ampak še kaj več,« je razlagal Goran Janus.

Tudi drugi slovenski skakalci so izpolnili svojo dnevno nalogo, čeprav imajo nekateri nekaj zdravstvenih težav. »Damjan in Semenič nista povsem zdrava, a sta borca, ki vztrajata in na skakalnici pokažeta največ, kar znata. Damjan je že vso sezono izjemno miren in se prepusti toku dogodkov, da se ne obremenjuje z zunanjimi dejavniki. Semenič se je po izpadu v kvalifikacijah v Lahtiju in Oslu končno prebil na tekmo. Prijetno me je presenetil Timi Zajc, saj se je na treningu (skoka 130,5 in 129,5 metra, op. p.) držal Avstrijca Schlirenezauerja, ki je skakal tik pred njim in je v zadnjem času nakazal vzpon forme. Dežman in Bartol sta nalogo opravila zanesljivo. Lanišek je dobro začel na treningu (135 m, op. p.) nato pa začel ponavljati napake,« je oceno slovenskih nastopov zaokrožil Janus.