Ameriški predsednik ni več zgolj osrednja figura političnih kolumn, ampak postaja zvezda stalnica tudi v borznih prispevkih. Nedavno so medijski prostor vztrajno polnili naslovi v zvezi s trgovinskimi vojnami. Proti koncu preteklega tedna pa so vojno izrazoslovje že zamenjali bolj umirjeni naslovi o novih pogajanjih v zvezi s trgovinskimi sporazumi. Kanada in Mehika bosta kot kaže izvzeti iz relativno visokih carinskih stopenj na jeklo in aluminij, vrata za pogajanja o morebitnih carinskih tarifah pa ostajajo odprta tudi za druge ameriške zaveznice, kar je zmanjšalo napetost na kapitalskih trgih.

Trump je malce presenetljivo sprejel tudi vabilo severnokorejskega voditelja Kim Jong Una na sestanek o demilitarizaciji Korejskega polotoka, potem ko je Severna Koreja obljubila, da se bo vzdržala nadaljnjih jedrskih testiranj. Novica se je odrazila na zmanjšanju vrednosti japonskega jena, ki velja za varno zatočišče vlagateljev, in hkrati podražila južnokorejski won ter južnokorejske delnice.

Za lep zaključek tedna je poskrbelo poročilo o zaposlenosti za mesec februar v ZDA. Tako povpraševanje po delu kot ponudba dela se povečujeta, s tem pa je inflacijski pritisk nekoliko manjši, kot se je zdelo še pred mesecem dni. Na novo se je v februarju zaposlilo 313.000 delavcev, medtem ko so analitiki pričakovali 200.000 več delavcev na plačilnih listah podjetij. Plače so se na medletni ravni povišale za 2,6 odstotka, kar je manj kot januarja. Nezaposlenost že peti mesec zapored vztraja pri 4,1 odstotka. Nizka stopnja brezposelnosti ob umirjeni rasti plač tako še ne napeljuje na pregretost ameriškega gospodarstva, kljub temu da smo trenutno priča drugi najdaljši gospodarski konjunkturi v ameriški zgodovini.

Po objavi podatkov o trgu dela se je donosnost do dospetja ameriških državnih obveznic nekoliko znižala, medtem ko so delnice v povprečju v petek dobile še dodaten pospešek k rasti. Tehnološki delniški indeks Nasdaq je tako zaključil celo na rekordu vseh časov. Priljubljenost tehnoloških podjetij, kot so Apple, Netflix, Google, Amazon, Facebook itd., je vsak dan večja. Popularnost pa se ne kaže samo z vse večjo uporabo njihovih produktov in storitev, ampak tudi prek povpraševanja malih vlagateljev po delnicah omenjenih podjetij.

Ni pa zgolj priljubljenost produktov podjetja dovolj za uspeh na borznem parketu. Tako je denimo podjetje GoPro, ki je znano predvsem po svojih akcijskih kamerah, izgubilo že več kot 90 odstotkov svoje tržne vrednosti od leta 2014. Razloge za takšen potop vrednosti delnic podjetja gre iskati predvsem v tem, da se je konkurenca odzvala s ponudbo podobnih in cenejših kamer, potem ko so spoznali, da gre za relativno velik tržni potencial. Morda podobne težave čakajo tudi med vlagatelji sicer dokaj priljubljeno podjetje Tesla, ki je znano po električnih avtomobilih. Ob nadaljnji rasti segmenta električnih vozil lahko pričakujemo pospešen vstop tradicionalno močnih avtomobilskih znamk v ta segment, hkrati pa nevarnost za družbo predstavljajo tudi tehnološki velikani, kot sta denimo Amazon in Alphabet (Google) s svojo hčerinsko družbo Waymo (samovozeča vozila), čeprav se morda na prvi pogled ne zdijo kot konkurenca Tesli.